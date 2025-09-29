Un job sigur în fața inteligenței artificiale? Bill Gates numește singura meserie care va rezista în următorii 100 de ani: "Și mie mi-e frică"

Odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, care automatizează totul — de la foi de calcul până la scrierea de povești — este firesc să ne întrebăm: ce locuri de muncă vor mai avea nevoie de implicarea umană?

Bill Gates crede că există o singură meserie care nu va dispărea. Nu acum, și nici peste un secol.

Schimbările aduse de inteligența artificială

Pe măsură ce inteligența artificială continuă să transforme industriile într-un ritm record, aceasta provoacă un amestec de entuziasm și anxietate.

Chiar și Bill Gates — una dintre cele mai influente voci din domeniul tehnologiei — recunoaște că este neliniștit în privința direcției în care se îndreaptă lucrurile.

„Și mie mi-e frică,” a mărturisit recent într-un interviu sincer, exprimând o teamă pe care o au mulți angajați.

Iar precauția este justificată: Forumul Economic Mondial estimează că până în 2030, aproximativ 85 de milioane de locuri de muncă ar putea dispărea din cauza automatizării.

Totuși, există și motive de speranță — aceleași tendințe ar putea genera 97 de milioane de noi locuri de muncă în domenii emergente.

Așadar, nu este vorba doar despre pierderea de joburi, ci despre o transformare totală a modului în care arată munca.

Gates își imaginează un viitor în care AI crește productivitatea și le permite oamenilor să se dedice muncilor mai semnificative — cu condiția ca societatea să gestioneze cu înțelepciune această tranziție.

De ce programarea va rezista testului timpului

Dintre toate meseriile care evoluează sau dispar, Bill Gates identifică una singură pe care AI nu o va putea înlocui nici măcar în următorii 100 de ani: cea de programator.

La prima vedere, pare surprinzător. Până la urmă, AI poate deja să scrie cod și să depisteze erori.

Dar, potrivit lui Gates, adevărata programare înseamnă mult mai mult decât a scrie linii de cod.

Este vorba despre rezolvarea problemelor, înțelegerea contextelor unice și crearea de soluții originale — lucruri pe care mașinile încă nu le pot face fără ghidaj uman.

Oricine a scris cod știe că cele mai mari descoperiri vin din intuiție și creativitate, nu doar din respectarea unor reguli.

AI poate susține munca programatorilor, dar nu o poate conduce — mai ales când vine vorba de dezvoltarea de sisteme complet noi, identificarea soluțiilor contextuale sau inventarea următorului salt tehnologic major.

De aceea, spune Gates, programarea va rămâne o meserie profund umană.

Nu toate joburile au același viitor

Desigur, programarea nu este singurul domeniu care se adaptează revoluției AI.

Gates menționează și industrii precum biotehnologia și energia regenerabilă, unde expertiza profundă și judecata etică mențin un rol esențial pentru oameni.

Dar nu toate profesiile sunt la fel de protejate.

Roluri precum asistența administrativă sau chiar anumite părți din designul grafic sunt deja transformate de instrumentele AI care automatizează sarcinile de rutină.

Aceste schimbări nu înseamnă neapărat înlocuirea oamenilor, ci redefinirea rolurilor, cerând angajaților să se adapteze rapid.

Locul de muncă al viitorului nu va fi despre supraviețuire, ci despre evoluție alături de tehnologie.

Învățarea continuă și flexibilitatea vor fi cheia succesului.

Abilitățile care oferă siguranță profesională

Cercetările recente realizate de France Travail susțin mesajul lui Gates: Carierele bazate pe gândire critică, decizii complexe și inteligență emoțională sunt cele mai rezistente în fața automatizării.

Acestea sunt domeniile în care oamenii depășesc încă performanțele mașinilor — și probabil o vor face timp de decenii.

Într-o lume în care AI poate oferi răspunsuri în câteva secunde, cei care știu ce întrebări să pună — și cum să interpreteze răspunsurile — sunt cei care vor prospera.

Concluzia?

Nu trebuie să te temi de inteligența artificială — dar trebuie să înveți să lucrezi alături de ea.

Din propria experiență, Gates subliniază că deschiderea spre învățare continuă, curiozitatea și înțelegerea modului în care tehnologia îți poate îmbunătăți munca sunt cele mai bune metode de a rămâne relevant într-o lume aflată în schimbare rapidă, scrie valleyguardonline.com.

