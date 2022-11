Golul lui Messi filmat de sus arată cât de precisă a fost execuția fotbalistului VIDEO

La meciul său cu numărul 21 la un turneu final de Cupă Mondială, Lionel Messi a marcat primul gol al Argentinei, în timp ce Enzo Fernandez a închis tabela în minutul 87, oferind suporterilor albiceleşti victoria şi speranţe pentru o calificare în optimile de finală.

Echipa naţională a Argentinei a învins sâmbătă, scor 2-0, reprezentativa Mexicului, într-un meci contând pentru grupa C a Cupei Mondiale din Qatar.

Messi a primit o pasă în afara careului de la Angel di Maria și a marcat cu un șut care s-a dus direct în plasa laterală.

A fost golul care a deblocat meciul și îi oferă acum Argentinei șansa calificării în optimile de finală.

Pentru Messi, a fost al optulea gol marcat la un Campionat Mondial î n21 de partide.

