Cum au reacționat Serena Williams, Victoria Beckham și Kim Kardashian la golul marcat de Messi VIDEO

Căpitanul campioanei mondiale, argentinianul Lionel Messi, a debutat, vineri seară, la Inter Miami, echipă patronată de David Beckham.

Messi a marcat un gol din lovitură liberă în ultimul minut pentru a oferi echipei din Florida o victorie cu 2-1 în faţa celor de la Cruz Azul în Cupa Ligii.

Pentru Inter Miami a mai înscris Taylor, în minutul 44, iar pentru Cruz Azul a punctat Antuna, în minutul 65.

La meci au asistat foarte multe vedete, iar camerele de luat vederi au susprins reacțiile lor după golul marcat de Messi în ultimul minut.

The reaction of Kim Kardashian, Serena Williams, Beckham and his family to Messi’s goal.

The 🐐 has arrived 🇺🇸 pic.twitter.com/RPtfb5JM1m