Messi, scuipat de un adversar. Reacția argentinianului: "Așa devine și el cunoscut" VIDEO

Argentina lui Leo Messi a jucat contra Paraguayului în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

Cu 1-0 au câștigat pumele cu un gol marcat de Otamendi în minutul 3. Revenit de curând după o accidentare, Messi a început meciul de pe banca de rezerve, dar a intrat pe teren în startul reprizei secunde, în locul lui Alvarez.

Messi a avut o altercație cu Antonio Sanabria, de la AC Torino, iar jucătorul din Paraguay l-a scuipat pe Leo.

„Nu l-am văzut. Mi-au spus în vestiar că unul dintre ei m-a scuipat. Adevărul este că nici nu știu cine este acest tip. Nu l-am văzut. Nu vreau să-i dau importanță pentru că apoi va vorbi peste tot și e mai rău. O să devină cunoscut, așa că e mai bine să o las așa", a comentat Messi.

