Universitatea din Qatar (QU) a anunțat că va transforma camera în care a stat jucătorul argentinian Lionel Messi în timpul Cupei Mondiale FIFA Qatar 2022 într-un mic muzeu.

Campusul universitar a fost tabăra de bază a "La Albiceleste" pe parcursul celor 29 de zile de turneu.

Într-o nouă înregistrare video publicată de QU, se arată campusul vopsit în albastru și alb, iar holurile sale sunt pline de postere cu campionii mondiali, cu autografele și tricourile lor.

Universitatea din Qatar a deschis trei complexe sportive pentru echipă, care oferă posibilitatea de a practica sporturi în aer liber, pe lângă sala de sport interioară pentru femei.

