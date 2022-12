Ce este bishta, pelerina pe care a purtat-o Messi la festivitatea de premiere

Argentina a câștigat finala Cupei Mondiale, iar Messi a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.

Fotbalistul de 35 de ani a ridicat pentru prima dată trofeul Jules Rimet. Totodată, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani i-a pus pe umeri lui Messi o pelerină neagră.

Haina pe care Messi a purtat-o este o bishta, o mantie tradițională despre care se spune că este îmbrăcată de bărbații din lumea arabă de mii de ani.

O bishta este purtată la ocazii speciale, cum ar fi la nunți sau la anumite sărbători religioase, precum finalul Ramadanului.

"Este o haină pentru ocazii speciale", a declarat Hassan Al Thawadi, secretarul general al comitetului de organizare a turneului din Qatar, pentru BBC Sport. "De data aceasta a fost o sărbătoare a lui Messi", a mai spus el.

"Cupa Mondială a fost ocazia să prezentăm lumii cultura noastră arabă și musulmană. Nu a fost vorba despre Qatar, a fost o sărbătoare regională", a mai spus el.

