Cum a trăit un copil orb golul lui Messi cu Mexic! Imaginile care au emoționat o lume întreagă VIDEO

Golul lui Messi din partida Argentina - Mexic 1-0 a fost unul dintre cele mai intense momente de la acest Campionat Mondial.

Reușita starului de 35 de ani a provocat emoție în toate colțurile lumii, iar un videoclip cu un copil fără vedere a devenit viral pe internet.

Acesta a stat la o terasă unde a fost difuzat meciului alături de tatăl său, care l-a ajutat să trăiască momentul golului.

Postarea a strâns milioane de like-uri și urări pentru puștiul orb, mare fan al Argentinei.

Boy who is blind lives the excitement of Leo Messi 's World Cup goal ⚽️⚽️⚽️ https://t.co/QvK152glJn