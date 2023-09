Cum au apărut Di Caprio și Selena Gomez la meciul lui Messi de la Los Angeles. Listă impresionantă de celebrități în tribune VIDEO

Lionel Messi a jucat azi noapte la Los Angeles, iar numeroase vedete de la Hollywood au mers la stadion, să-l vadă pe starul argentinian.

Aproximativ 30 de celebrităţi au fost înregistrate pe lista oficială la această partidă, printre care baschetbaliştii LeBron James şi James Harden, fostul baschetbalist Magic Johnson, actorii Gerard Butler, Owen Wilson, Will Ferrell şi Leonardo Di Caprio, cântăreaţa Selena Gomez, grupul rock Rage Against The Machine şi Prinţul Harry și Megan Markle.

Inter Miami s-a impus cu 3-1 în faţa echipei locale Los Angeles FC, Messi fiind pasator la două dintre reuşitele oaspeţilor. Au marcat pentru oaspeți Farias (14), Jordi Alba (51) și Campana (83), respectiv Hollingshead (90).

