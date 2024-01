Messi, Haaland și Mbappe luptă pentru un nou trofeu: în această seară se acordă premiile FIFA

Gala The Best FIFA Football Awards 2023, în care vor fi premiaţi cei mai buni jucători din fotbalul mondial, are loc, luni, la Londra.

Vor fi acordate distincţii pentru Cea mai bună jucătoare, Cel mai bun jucător, Cel mai bun antrenor din fotbalul feminin, Cel mai bun antrenor din fotbalul masculin, Cel mai bun portar, Cel mai bun portar din fotbalul feminin, Premiul FIFA Puskás şi Premiul Fanilor FIFA.

Premiile Best Awards sunt echivalentul FIFA al Balonului de Aur, iar anul trecut, Lionel Messi a fost încoronat cel mai bun jucător după ce a condus Argentina spre glorie la Cupa Mondiale din Qatar, în timp ce vedeta Barcelonei şi a Spaniei, Alexia Putellas, a câştigat premiul pentru cea mai bună jucătoare.

Messi se numără printre cei trei finalişti pentru premiul masculin şi în acest an, alături de atacantul Erling Haaland de la Manchester City şi Norvegia de atacantul Kylian Mbappe de la PSG şi Franţa.

Câştigătoarea Cupei Mondiale de fotbal feminin a Spaniei, Aitana Bonmati, este favorită pentru premiul feminin, iar jucătoarea Barcelonei este însoţită pe lista scurtă de Jenni Hermoso şi de Linda Caicedo.

Perioada în care sunt luate în considerare realizările pentru premiile masculine este cuprinsă între 19 decembrie 2022 şi 20 august 2023 - deci cu excepţia Cupei Mondiale din 2022 -, în timp ce pentru premiile feminine este perioada cuprinsă între 1 august 2022 şi 20 august 2023.

Alte premii care vor fi înmânate în cadrul ceremoniei de la Londra vor fi: cel mai bun portar masculin şi feminin, cel mai bun antrenor masculin şi feminin, premiul Puskas pentru cel mai bun gol, premiul Fifa pentru fair-play şi premiul Fifa pentru fani.

Ceremonia va avea loc la Londra, luni, şi va începe la ora 21.30.

Nominalizările sunt următoarele:

Cel mai bun jucător

Erling Haaland - Manchester City/Norvegia

Kylian Mbappe - PSG/Franţa

Lionel Messi - PSG/Inter Miami/Argentina

Cea mai bună jucătoare

Aitana Bonmatí - Barcelona/Spania

Linda Caicedo - Deportivo Cali/Real Madrid/Columbia

Jenni Hermoso - Pachuca/Spania

Cel mai bun antrenor masculin

Pep Guardiola - Manchester City

Simone Inzaghi - Inter Milano

Luciano Spalletti - Napoli/Italia

Cel mai bun antrenor feminin

Jonatan Giraldez - Barcelona

Emma Hayes - Chelsea

Sarina Wiegman - Anglia

Cel mai bun portar masculin

Yassine Bounou - Sevilla/Al Hilal/Maroc

Thibaut Courtois - Real Madrid/Belgia

Ederson - Manchester City/Brazilia

Cel mai bun portar feminin

Mackenzie Arnold - West Ham/Australia

Cata Coll - Barcelona/Spania

Mary Earps - Manchester United/Anglia

Premiul Puskas

Julio Enciso - pentru Brighton vs Manchester City

Guilherme Madruga - pentru Botafogo-SP vs Novorizontino

Nuno Santos - pentru Sporting CP vs Boavista.