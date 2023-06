Leo Messi, ieșire din scenă tristă la PSG: flueirat de o parte dintre fani, s-a grăbit să plece la vestiare VIDEO

Deși a avut un sezon bun în Franța, și a câștigat premiul pentru cele mai multe pase de gol, Messi a avut parte de o ieșire din scenă tristă la PSG.

În primul rând că echipa a fost învinsă acasă în ultima etapă din campionat. PSG a pierdut cu 3-2 meciul cu Clermont, după ce a condus cu 2-0. Au marcat Sergio Ramos ’16 şi Mbappe ’21 (penalti) pentru PSG, respectiv Gastien ’24, Zeffane ‘45+1 şi Kyei ’63.

Messi a ratat o ocazie mare la 2-2, iar ultima lui atingere de balon a fost o lovitură liberă executată bine în prelungirile partidei, dar respinsă de portar.

La ceremonia de acordare a titlului, Messi a fost fluierat de o parte dintre spectatori, iar numele lui Mbappe a fost aclamat.

Messi nici n-a mai stat până la închierea festivităților, și-a luat cele două premii, a driblat fotografii și a ieșit de pe teren. La vestiare, doar Mbappe a încercat să îl înveselească: Uitați-l! Șapte Baloane de Aur!

Pentru Messi, urmează Arabia Saudită și petrodolarii acestora.

16 goluri și 16 pase de gol a reușit Messi în Ligue 1 în acest sezon

Leo Messi last ever touch for PSG, He deserves better man🥺❤️

pic.twitter.com/iN2WDhU8qx