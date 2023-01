Cum arată acum prima iubită oficială a lui Messi, pe care mama fotbalistului a alergat-o cu tigaia FOTO

Macarena Lemos este un fost fotomodel în vârstă de 32 de ani, care a fost iubita lui Messi când avea doar 14 ani.

Ea nu are amintiri prea plăcute din relația cu actualul campion mondial, deoarece a avut un incident cu mama acestuia, care a urmărit-o și alergat-o cu tigaia într-un magazin.

„Mă urmărea și îmi făcea poze, m-am întors și am întrebat-o ce se întâmplă. A fost momentul în care a început să mă insulte. Ce căuta acolo, la departamentul de electronice, cu o tigaie în mână? Mă urmărea…”, a povestit ea.

Macarena Lemos, care acum e femeie la casa ei și are un copil, susține însă că niciodată nu i-a dat motive mamei lui Lionel să aibă un asemenea comportament: „Nu am dezvăluit niciodată vreun amănunt din relația mea cu Messi. Ea m-a tratat ca pe un nimic, poate s-a gândit că am declarat ceva în vreo revistă, dar n-am făcut-o”.

Relația cu Macarena este singura oficială a lui Messi, înainte de a fi cu actuala sa soție, Antonella, pe care o cunoștea din copilărie.

