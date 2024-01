Șervețelul pe care Messi l-a semnat la 13 ani pentru a se alătura Barcelonei, scos la licitaţie. Se cere o sumă imensă imensă

Şerveţelul pe care Lionel Messi a semnat primul său contract cu FC Barcelona, la vârsta de 13 ani, va fi scos la licitaţie în luna martie cu un preţ de pornire de 300.000 de lire sterline (381.000 de dolari), a anunţat miercuri casa de licitaţii britanică Bonhams, potrivit Reuters.

Şerveţelul a fost semnat în decembrie 2000, când Carles Rexach, pe atunci director sportiv al Barcelonei, s-a înţeles cu Jorge Messi, tatăl lui Messi, şi cu agentul Horacio Gaggioli pentru a-l recruta pe adolescentul argentinian care a devenit cel mai bun marcator all-time al clubului.

Momentul crucial în istoria fotbalului s-a petrecut după ce Rexach l-a invitat pe Messi senior să ia masa de prânz ca urmare a îngrijorării acestuia faţă de lipsa de reacţie în urma primelor încercări ale fiului său la clubul spaniol.

"La Barcelona, la 14 decembrie 2000 şi în prezenţa domnilor Minguella şi Horacio, Carles Rexach, directorul sportiv al FC Barcelona, este de acord, pe răspunderea sa şi indiferent de orice opinie divergentă, să semneze cu jucătorul Lionel Messi, cu condiţia să respectăm sumele convenite", este scris pe şerveţelul de la clubul de tenis Pompeia.

Acordul, ratificat de preşedintele de atunci al clubului, Joan Gaspart, a fost semnat oficial în aceeaşi seară, iar o lună mai târziu, Barcelona a finalizat semnarea lui Messi, care şi-a început perioada de 20 de ani la clubul catalan.

Câştigătorul de opt ori al Balonului de Aur a ajutat Barca să câştige 35 de trofee, având un număr record de 782 de apariţii şi marcând 674 de goluri.

The napkin in which Leo Messi signed his first contract for FC Barcelona will be sold in auction.

