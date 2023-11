Pe cine a desemnat Messi cel mai dificil adversar pe care l-a avut în față

Cu peste 1000 de meciuri jucate la cel mai înalt nivel, Lionel Messi a avut adversari de calibru și fundași duri, care au încercat să-l oprească în meciurile jucate la Barcelona, PSG, Inter Miami și naționala Argentinei.

Messi a făcut o alegere neaşteptată când a fost rugat să numească cel mai tare adversar pe care l-a întâlnit vreodată. Balonul de Aur din 2023 l-a nominalizat pe Pablo Maffeo, un fotbalist cvasi-necunoscut pentru mulţi dintre fanii fotbalului.

"Pablo Maffeo de la Girona a fost cel mai greu adversar din carieră. Nu am fost niciodată un jucător care să se plângă, dar duelul cu el a fost foarte intens", a dezvăluit Messi în presa argentiniană, conform eurosport.ro.

Maffeo este un produs al lui Manchester City, clubul englez împrumutându-l la Girona în 3 rânduri (2016, 2017-2018 şi 2019-2020). Ajuns acum la 26 de ani, ibericul care a evoluat la toate categoriile de vârstă pentru echipele Under ale Spaniei nu l-a convins pe Guardiola, care l-a cedat în cele din urmă la Stuttgart. Nici în Bundesliga nu a convins, revenind în La Liga sub formă de împrumut, bifând formaţii precum Huesca şi Mallorca. La aceasta din urmă a confirmat, astfel că formaţia din Insulele Baleare l-a transferat definitiv de la şvabi, în 2022.

Messi in 2020 on the toughest defender he has ever faced: “Pablo Maffeo of Girona was the toughest. I've never been one who complains, but that duel was intense!” pic.twitter.com/cUV5MCKV1p https://t.co/sWT53YKkqt