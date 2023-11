Messi pune sara pe rana francezilor: "Era scris ca Argentina să fie campioană mondială"

"Am fi meritat să fim campioni în timpul regulamentar", a declarat, pentru France Football, atacantul argentinian Lionel Messi, care regretă că finala Cupei Mondiale 2022, împotriva Franţei, a avut nevoie de prelungiri şi lovituri de departajare, scrie site-ul eurosport.fr.

"Noi am evoluat aproape optzeci de minute la un nivel extraordinar. Am dominat clar Franţa. Am ţinut mingea şi am jucat exact cum ne-am dorit", a spus Messi. "Dar ei revin la 1-2 (minutul 80 -n. r.), apoi egalează imediat la o fază rapidă (minutul 81 - n. r.). Păcat, chiar dacă până la urmă am fost încoronaţi campioni mondiali, am fi meritat să fim la finalul timpului regulamentar", a continuat el.

Messi a fost "convins" că Argentina va câştiga, însă a recunoscut că dubla egalare a lui Kylian Mbappe, chiar înainte de finalul timpului regulamentar, apoi în prelungiri, a fost o "lovitură grea" pentru echipa Argentinei.

"Noi am cunoscut acelaşi scenariu împotriva Olandei şi, în loc să se prăbuşească, echipa a jucat din nou foarte bine în prelungiri. Sigur, e groaznic să fii egalat aşa în finalul meciului, însă am ştiut să rămânem calmi în această situaţie", a explicat Messi.

"În acel moment era scris că Argentina va deveni campioană mondială", a spus vedeta naţionalei albiceleste.

Un trofeu mondial care i-a permis lui Messi, mult mai mult decât sezonul său în tricoul lui PSG, să câştige un al optulea Balon de Aur luni seară la Paris.

