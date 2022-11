Imagini cu familia lui Messi după golul care ține Argentina în viață VIDEO

Echipa naţională a Argentinei a învins sâmbătă, scor 2-0, reprezentativa Mexicului, într-un meci contând pentru grupa C a Cupei Mondiale din Qatar.

La meciul său cu numărul 21 la un turneu final de Cupă Mondială, Lionel Messi a marcat primul gol al Argentinei, în timp ce Enzo Fernandez a închis tabela în minutul 87, oferind suporterilor albiceleşti victoria şi speranţe pentru o calificare în optimile de finală.

Pentru Messi, a fost al optulea gol marcat la un Campionat Mondial.

El a comentat: Astăzi a trebuit să câștigăm și am reușit să o facem. O altă finală vine miercuri și trebuie să continuăm să luptăm împreună... Hai Argentina!!!

În tribune, familia lui Messi a celebrat:

messi’s family reaction after his goal IM IN TEARS😭😭 pic.twitter.com/miZKwarn16