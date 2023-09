Video viral cu bodyguard-ul lui Messi, care a făcut un sprint senzațional pentru a bloca un intrus. Cine îl păzește cu sfințenie pe Leo

De când a ajuns la Inter Miami, Lionel Messi are o persoană care îi face marcaj "om la om".

Lionel Messi e urmărit ca o umbră de noul lui bodyguard. Yassine Chueko a fost angajat de argentinian la recomandarea personală a lui David Beckham și s-a remarcat deja prin abilitățile lui.

Bodyguardul îl urmărește pe argentinian inclusiv la cornere, având grijă ca din tribune să nu se arunce cu diverse obiecte sau vreun spectator să se apropie prea mult de el.

Așa s-a întâmplat și după meciul Los Angeles - Inter Miami 1-3, când un tânăr a intrat pe teren pentru a-l îmbrățișa pe Messi. Bodyguardul a făcut un sprint senzațional și a ajuns chiar când spectatorul respectiv se pregătea să îl ia în brațe pe Messi.

Yassine Chueko a făcut parte din forțele armate americane și se pare că e extrem de serios când vine vorba de job-ul lui.

OMG MESSI’S BODYGUARD SPRINTS TO INTERCEPT PITCH INVADER. HE IS NO JOKE.🏃‍♂️ Messi’s Boydguard may be the Messi of Bodyguards. 💪 pic.twitter.com/B6Hea9Xj6f — Men in Blazers (@MenInBlazers) September 4, 2023

Messi’s security/bodyguard protects him from another security on the pitch 😭😭. This man love his job pic.twitter.com/sEMtxShdtI — NBArepublic.com (@nba_republic) September 4, 2023

Messi's bodyguard won't let him alone 😭😭😭pic.twitter.com/uqdMCLWhgG — Tulip (@tulipfcb) August 31, 2023

