Chef Messi! Cum a marcat starul argentinian sosirea la Miami

Sosirea lui Lionel Messi în Major League Soccer, la Inter Miami, este deja o afacere de proporții. Nu doar pentru fotbalist ci și pentru marketingul american.

Nici nu a ajuns bine în Florida, unde a aterizat luni, că Messi a și punctat în plan economic. El a fost prezent la lansarea propriului său hamburger numit "Messi Chicken Sandwich".

De ceva timp, argentinianul are relații comerciale cu brandul Hard Rock și, de această dată, au ajuns la un nou acord astfel că, sub sloganul "Created for you by Leo Messi", Lionel va fi ambasadorul companiei americane.

"Încă un vis împlinit! Foarte fericit să vă prezint noul Messi Chicken Sandwich pe care l-am creat împreună cu Hard Rock, inspirat de mâncarea mea preferată: milaneza! Nu aveți voie să îl ratați!", a fost mesajul cu care Leo și-a întâmpinat noul proiect pe contul său de Instagram.

Aceasta nu este prima dată când Messi colaborează cu Hard Rock. În 2022, starul a avut doi burgeri speciali: mai întâi, în martie, a fost lansat "Messi Burger", iar la sfârșitul anului, în noiembrie, brandul a scos pe piață o opțiune exclusivă a primei livrări numită "The Champion's Edition", în onoarea Cupei Mondiale din Qatar 2022.

Messi a fost nevoit să primească glumele prietenilor săi, Neymar Jr. și Sergio Agüero. În comentarii, El Kun a spus "Ah sos completo pa" (Ești complet acum), care a primit 24.000 de "like-uri", în timp ce Ney i-a spus "Chef Leo Messi" și l-a întrecut pe Agüero, obținând 35.000 de "like-uri" din partea oamenilor.

