Nebunie în China. Cum a fost așteptat Messi la aeroport VIDEO

Fotbalistul Lionel Messi, care se bucură de o popularitate imensă în China, a sosit sâmbătă la Beijing cu un avion privat pentru un meci amical, unde câştigătorul Cupei Mondiale cu Argentina a fost întâmpinat de fani entuziaşti.

"Messi! Messi!", au scandat câteva sute de fani care îl aşteptau la aeroport, toţi purtând tricoul cu dungi alb-albastre şi albe al numărului 10 al Albicelestei, potrivit unor imagini virale postate pe reţelele de socializare.

Alte câteva sute de persoane aşteptau în faţa hotelului său, nu departe de malul râului Liangma, un râu popular pentru Beijing, pe care se plimbă locuitorii oraşului. Fanii, care iniţial erau calmi şi mai degrabă rezervaţi, au strigat brusc în cor numele idolului lor când au crezut că au văzut autobuzul lui Lionel Messi, după cum notează AFP.

La orele prânzului, sosirea campionului mondial în China a fost cel mai discutat subiect pe reţeaua de socializare Weibo. "Vreau neapărat să îl văd pe Messi", a scris un utilizator, reluând alte comentarii. "Încă simt emoţiile meciului care a adus Argentinei Cupa Mondială", a spus un altul.

Aceasta este cea de-a 7-a deplasare a lui Lionel Messi în China, ultima fiind în 2017, potrivit presei locale. Campioana mondială Argentina va juca un meci amical împotriva Australiei pe 15 iunie pe stadionul Muncitorilor din Beijing, recent renovat, care are o capacitate de 68.000 de locuri.

Meciul va marca revenirea fotbalului internaţional în China după trei ani de restricţii sanitare care au golit stadioanele şi au dus la o serie de anulări de evenimente sportive. Confruntarea va fi o revanşă a meciului din 16-imile de finală de la Cupa Mondială desfăşurată în Qatar la sfârşitul anului 2022, unde Argentina a învins cu 2-1.

Lionel Messi, care a ales să părăsească Paris Saint-Germain pentru a-şi continua cariera la Inter Miami, va mai disputa un meci amical, împotriva Indoneziei, la Jakarta, pe 19 iunie, în cadrul acestui turneu asiatic.

