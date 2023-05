Unde a fugit Messi imediat după ce a luat titlul cu PSG FOTO

Lionel Messi a marcat golul prin care PSG și-a asigurat un nou titlu de campioană în Franța, însă imediat după meciul cu Strasbourg a plecat acasă.

El a fost aseară la Barcelona, unde locuiește, pentru a vedea concertul Coldplay.

Suporterii Barcelonei l-au zărit și s-au grăbit să-i scandeze numele.

Această nouă vizită accentuează ideea că din vară va fi jucătorul echipei lui Xavi.

"Toți catalanii îl iubesc pe Messi, este cel mai bun fotbalist din istorie, scenariul este că depinde foarte mult de ceea ce vrea să facă, de acolo vom decide", a spus tehnicianul spaniol.

Leo Messi, not at UNFP ceremony with PSG tonight — he’s at Coldplay concert in Barcelona. 🏟️🎶 #Messi

Barça fans chanting for Leo there, via @gerardromero ⤵️🎥 pic.twitter.com/Kqia0eWXR0