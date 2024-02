Argentinianul Lionel Messi a marcat pentru Inter Miami şi a adus remiza, în prelungiri, scor 1-1, cu LA Galaxy, duminică seara, în etapa a doua din MLS.

Deşi Galaxy a dominat meciul şi a deschis scorul (min. 75) graţie atacantului sârb Dejan Joveljic, a încheiat partida în zece oameni după ce mijlocaşul Mark Delgado a fost eliminat (min. 87).

Jordi Alba a combinat cu Messi pe flancul stâng, spaniolul oferind o pasă decisivă argentinianului care a marcat în minutul 90+2.

Clubul din Florida a avut în teren patru foste vedete ale Barcelonei în echipa de start, Alba, Sergio Busquets şi Luis Suarez fiind aliniaţi alături de Messi.

Inter Miami are patru puncte după ce a câştigat miercuri, în debutul sezonului, în faţa lui Real Salt Lake (2-0).

Alba🤝 Messi

Alba to Messi to level the game in LA! pic.twitter.com/mZKgOib94O