Debut strălucit pentru Messi la Inter Miami: a marcat un gol magnific în prelungiri VIDEO

Nici nu își putea dori Messi un debut mai bun pentru noua lui ehcipă, Inter Miami.

Fotbalistul argentinian de 36 de ani a marcat la debutul lui pentru Inter Miami. Messi a intrat pe teren în minutul 54 al partidei dintre echipa lui și formația mexicană Cruz Azul, partidă cântând pentru Cupa Ligii Centrale și Nord Americane.

În prelungirile partidei, la scorul de 1-1, Messi a marcat din lovitură liberă, specialitatea casei, trimițând balonul peste zid și în vinclul porții adverse.

A fost golul care a adus victoria echipei Inter Miami, 2-1 cu mexicanii de la Cruz Azul.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63