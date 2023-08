Messi a marcat un gol senzațional și a câștigat primul trofeu cu Inter Miami, fiind purtat pe brațe de colegi VIDEO

Lionel Messi a avut nevoie de mai puțin de o lună să își adjudece primul lui trofeu cu Inter Miami.

În finala Cupei Ligii, Messi a marcat un gol fabulos în disputa cu Nashville, în minutul 23. Însă după 90 de minute scorul era egal, 1-1, și s-a trecut la lovituri de departajare.

Drama a fost totală la penalty-uri. Inter Miami a câștigat cu 10-9, după ce portarul echipei lui Messi, Drake Callender, a transformat, iar goalkepperul lui Nashville, Elliot Panicco, a ratat.

La finalul partidei, Messi a ridicat trofeul și a fost recompensat și cu titlul de cel mai bun jucător al finalei. Argentinianul a luat primul trofeu la Inter Miami, la 29 de zile de la debutul lui oficial la această echipă.

Golul marcat de Messi

Reacția argentinianului după victorie

LOOK AT MESSI’S REACTION WHEN INTER MIAMI WON pic.twitter.com/IMAzxTwk8r