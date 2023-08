Messi, încă două goluri magnifice într-o partidă cu opt reușite și lovituri de departajare VIDEO

Messi a dat încă două goluri pentru noua lui echipă, Inter Miami, într-un meci jucat contra celor de la FC Dallas în optimile de finală ale Cupei Ligii Americii de Nord și Centrale.

Messi a deschis scorul în minutul 7 cu un șut din afara careului și tot el a închis tabela cu un gol superb din lovitură liberă marcat în minutul 85.

Cu această ultimă reușită, Messi a adus egalitatea pe tabelă, iar la finalul celor 90 de minute partida dintre FC Dallas și Inter Miami era indecisă, scor 4-4.

Messi a mai punctat o dată și la lovituri de departajare, iar Inter Miami s-a calificat în sferturi.

Argentinianul are acum 7 goluri marcate în 4 meciuri pentru Inter Miami.

