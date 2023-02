Messi și Mbappe, unul lângă altul la Gala FIFA: cine a câștigat premiul pentru cel mai bun jucător

Argentinianul Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun jucător al anului 2022 la gala FIFA The Best de la Paris.

În cursa pentru acest trofeu, Messi l-a învins pe Kylian Mbappe, coechipierul lui de la PSG, și pe Karim Benzema, atacantul lui Real Madrd.

Messi și Mbappe au urmărit împreună gala de la Paris. Kylian Mbappe a venit împreună cu tatăl lui, în vreme ce Messi a fost însoțit de soție.

Cea mai bună echipă a fost formată din: Thibaut Courtois - Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil van Dijk, Kevin de Bruyne, Luka Modric, Casemiro, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Erling Haaland.

Alexia Putellas (Barcelona și naționala Spaniei) a câștigat premiul pentru cea mai bună jucătoare.

Argentina a luat tot

Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, câştigător al titlului mondial în decembrie, a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului 2022 la gala FIFA The Best de la Paris.

Au mai fost nominalizaţi Carlo Ancelotti (Italia/Real Madrid) şi Pep Guardiola (Spania/Manchester City).

Portarul Emiliano Martinez, campion mondial cu Argentina şi component al echipei Aston Villa, a fost desemnat cel mai bun portar al anului la gala FIFA The Best de la Paris.

Au mai fost nominalizaţi Yassine Bounou (Maroc/FC Seivlla) şi Thibaut Courtois (Belgia/Real Madrid).

Lionel #Messi with his wife Antonela Roccuzzo & Kylian Mbappe with his dad at FIFA's #TheBest ceremony. pic.twitter.com/OYvElcklDK