Messi, încântător! Argentinianul a făcut o preluare magistrală și a marcat un gol de efect pentru PSG VIDEO

Leo Messi s-a întors ca un superstar la Paris, după câștigarea Cupei Mondiale.

Echipa franceză PSG a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Angers, scor 2-0, într-un meci al etapei a 18-a din Ligue 1.

Fără Mbappe, dar cu Messi şi Neymar, PSG a deschis scorul rapid pe Parc des Princes, prin Ekitike, în minutul 4. Parizienii au dominat, dar s-au desprins abia în minutul 71, când Messi a înscris al optulea său gol stagional, acordat de arbitru după consultarea VAR.

S-a încheiat 2-0 pentru PSG, care a bifat al 31-lea meci consecutiv fără înfrângere pe teren propriu, în Ligue 1. Echipa lui Christophe Galtier se află pe primul loc în clasament, cu 47 de puncte.

Messi a reușit un gol extraordinar, după o fază plecată tot de la el, dar i-a încântat pe spectatori și înaintea partidei, cu un stop magistral.

Stop what you're doing and watch this touch from Lionel Messi 🥶

