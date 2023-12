Care este relația dintre Messi și selecționerul Argentinei

Messi și Scaloni sunt in relatii bune FOTO facebook

Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, a declarat, joi, că încă se gândeşte la viitorul său la conducerea echipei. El a mai spus că a discutat cu Lionel Messi, în contextul în care există zvonuri privind un conflict între ei doi, relatează RMC Sport.

La două săptămâni după ce şi-a mărturisit dorinţa de a pleca, selecţionerul argentinian a asistat joi, la Miami, la tragerea la sorţi a Copa America. Ulterior, el a confirmat că încă se gândeşte la viitorul său după ce a câştigat Cupa Mondială, Copa America şi Finalissima.

"În principiu, sunt aici pentru că sunt antrenorul", a precizat el joi pentru TyC Sports. "Am spus după meciul cu Brazilia că este un moment personal de reflecţie şi sunt în această stare de spirit, de reflecţie. Este important după tot ceea ce s-a reuşit. Trebuie să ne gândim la tot ceea ce urmează şi să vedem ce facem".

Selecţionerul a repetat acelaşi discurs pe care l-a ţinut la 21 noiembrie, după victoria cu 1-0 în Brazilia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. "Mă gândesc la momentul pe care îl traversăm. Este important să oprim mingea, să vorbim. Nu e nimic ciudat în asta. Jucătorii sunt foarte buni, echipa este foarte bună, au nevoie de un antrenor care să fie bun, cu toată energia. Am mai spus-o şi o spun din nou, au nevoie de un antrenor la nivelul lor. Este timpul să ne gândim. Eu încă mă gândesc la acelaşi lucru”.

Scaloni a adăugat că nu s-a discutat niciun termen în ceea ce priveşte plecarea sa şi posibilul înlocuitor. De asemenea, el a negat zvonurile privind posibile tensiuni cu preşedintele Federaţiei, Claudio Tapia, cu care a abordat subiectul. "Multe lucruri care au fost spuse trebuie lăsate deoparte. Relaţia cu preşedintele a fost întotdeauna perfectă. Este decizia mea de a reflecta".

În cele din urmă, antrenorul confirmă că a vorbit cu Lionel Messi şi că o va face din nou în curând. "Am vorbit după vestiarul de la Maracana", a spus el. "Am convenit să vorbim din nou. El este căpitanul şi am o relaţie excelentă cu el".

În ultimele zile, presa argentiniană a relatat că Messi a primit foarte prost vestea dorinţei de plecare a antrenorului. Supărat că nu a fost informat în prealabil despre sentimentele sale, el ar fi întrerupt rapid o conversaţie cu Scaloni pe coridoarele de pe Maracana.

La Copa America, Argentina va juca în grupă cu Peru, Chile şi Canada sau Trinidad-Tobago.