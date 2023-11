Căpitanul Argentinei, Lionel Messi, a acuzat poliţia braziliană de brutalitate, în contextul în care startul meciului cu Brazilia, din preliminariile Cupei Mondiale, a fost amânat cu o jumătate de oră, după ciocnirile dintre poliţie şi fanii oaspeţi.

Suporterii brazilieni şi cei argentinieni au început să se bată în spatele uneia dintre porţi în timpul intonării imnurilor naţionale, ceea ce a determinat poliţia să intervină cu bastoanele.

Unii fani argentinieni au ripostat rupând şi aruncând scaunele în direcţia forţelor de ordine, în timp ce alţi fani s-au panicat şi au intrat pe teren pentru a scăpa de violenţe.

Un fan argentinian a rămas întins pe teren cu faţa însângerată înainte de a fi scos din stadion pe o targă.

Echipa Argentinei, în frunte cu Messi, s-a îndreptat spre tribune pentru a încerca să calmeze situaţia, înainte de a părăsi terenul şi de a se întoarce la vestiare.

"A fost rău pentru că am văzut cum îi băteau pe oameni ... Poliţia, aşa cum s-a întâmplat deja în finala Libertadores, îi lovea din nou pe oameni cu bastoane, erau jucători care aveau familii acolo", a declarat Messi într-un interviu televizat pe teren. "Ne-am dus la vestiare pentru că era cea mai bună modalitate de a calma totul, s-ar fi putut sfârşi într-o tragedie. Te gândeşti la familii, la oamenii care sunt acolo, care nu ştiu ce se întâmplă şi am fost mai preocupaţi de asta decât să jucăm un meci care, în acel moment, avea o importanţă secundară."

Argentina a câştigat meciul cu Brazilia cu scorul de 1-0.

