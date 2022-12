La două secunde de o tragedie! Messi, Di Maria și alți trei fotbaliști argentinieni au scăpat ca prin urechile acului VIDEO

Naționala Argentinei a ajuns în această dimineață la Buenos Aires, după ce a câștigat titlul mondial în Qatar.

Fotbaliștii au fost preluați de o mașină descoperită de la aeroport și s-au îndreptat spre cantonament, urmând ca azi să meargă cu trofeul la Obelisc, cel mai mare monument din Buenos Aires, locul unde zeci de mii de argentinieni se adună pentru a sărbători victoriile naționalei.

Din cauză că au ajuns la 4 dimineața la Buenos Aires, de oboseală și din cauza întunericului, cinci fotbaliști, în frunte cu Messi, au fost la un pas de o tragedie. Așezați pe marginea din spate a autocarului descoperit, Paredes, De Paul, Messi, Enzo Fernandez și Di Maria nu au văzut din timp un cablu și l-au evitat în ultima secundă.

Dacă l-ar fi lovit, probabil s-ar fi răsturnat și căzând de sus am fi asistat la o tragedie. Cel mai aproape de necaz a fost Paredes, care a rămas fără șapcă.

