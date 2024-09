Povești de coșmar trăite de români când au avut nevoie de meșteri. „M-au făcut să învăț să dau cu glet, să pun parchet, să pun prize"

Mulți români se declară nemulțumiți de serviciile meșterilor, fie că este vorba de instalatori, electricieni sau meseriași chemați pentru construcția unei case sau renovarea locuinței.

Cei mai mulți nu au experiență, cer prețuri exagerate și nu termină lucrările pe care le încep.

Un român ajuns la capătul puterilor după mai multe experiențe traumatizante de acest fel, le-a relatat în mediul online.

"Meșterii - oamenii ce îmi aduc aminte de ce țara asta rămâne la banane"

"Cred că în momentul în care te apuci să îți faci o casă (apartament) sau să o renovezi, realizezi ce plină e țara asta de oameni, pe care eu unul sincer îi cataloghez ca niște gunoaie după interacțiunile cu ei, oricât de urât și non-politically correct ar suna.

De câțiva ani încoace fac slalom printre oamenii din această categorie în ideea de a da de cei cu mâna bună de lucru, de cuvânt și de bun simț. De multe ori nu am reușit, și asta a dus la "plata de fraier".", a scris acesta, continuând apoi cu exemple concrete.

„Instalatorul: venit prin recomandare la prima mâna (deci o cunoștință), om muncit "pă Anglea". Ca bani ieșeam relativ 30% mai ieftin, dar lucrarea nu era una de complexitate ridicată, așa că m-am gândit că nu are ce să se întâmple grav. La final de lucrare, după ceva vreme, când să leg centrală la instalație, apar "greșelile". O ramură din instalație avea returul băgat în tur, caloriferele au fost montate cu retur în zona superioară, trecerea prin pământ de la centrală în casă a fost izolată cu izolație de apă rece etc. În tot timpul în care mi-a lucrat instalația, omul nu se oprea din a râde de "proștii de meșteri români" plecați în străinătate care erau niște cârpaci și cât de răsărit e el pe lângă ei."

„Am realizat că omul a făcut greșeli mari"

Următoarea experiență neplăcută pe care a relatat-o a fost despre electrician.

„Electricianul: om din sat, cunoscut de toată lumea ca meșter bun. A venit și și-a bătut joc de lucrarea făcută de cel de dinainte (provizoriu, o cunoștință a făcut partea electrică). A meșterit el 2 zile, a plecat. Începusem să am mai mult timp să mai studiez tutoriale de pe Youtube și am realizat că omul a făcut greșeli mari (precum lipsa diferențial în panou, siguranțe cu curbă C, legături aiurea în doze) unele confirmate de băieții de la raionul Electrice de la Dedeman."

"El fără încă 500 de lei în plus nu îmi face poartă"

Nici când a pus poarta, autorul postării nu a avut mai mult noroc.

"Omul cu poarta. Îi trimit toate detaliile: schița, măsurători, cum vreau să arate, poze cu model de la alții. Îmi zice un preț și îi zic că e ok, dar să vină totuși la fața locului să vadă dacă ce i-am trimis eu se pupă cu realitatea. Vine omul și începe să deseneze el pe caiet, și într-unul din momente apuc să văd ce schița face omul pe caiet. Era total pe lângă ce i-am trimis eu. Îi reamintesc că ceea ce desenează el nu e ceea ce vreau eu. Reface schița și îmi sugerează să adaug o platbandă de întărire la poartă. Înainte de plecare îi zic: "Ai văzut acum și la fața locului ce vreau, nu am schimbat nimic din ce ți-am trimis inițial în afară de platbanda. Cât se schimbă prețul?". Omul îmi zice: "Păi pentru asta, un 100 lei, hai maxim 200." Accept, ca a doua zi să îmi trimită mesaj că el fără încă 500 de lei în plus nu îmi face poartă. Ne certăm că chiorii prin mesaje și îi spun că pentru un om ce se vrea profesionist și de cuvânt, faptul că crește prețul de la o zi la alta cu sute de lei pentru un proiect atât de simplu denotă nesimțire. Am mai și așteptat 2 săptămâni după el ca să aibă timp de mine.

Cred că poveștile astea le are cel puțin un membru din familia voastră", a scris acesta pe Reddit.

"M-au făcut pe mine să învăț să dau cu glet, să pun parchet"

Postarea a strâns peste 150 de comentarii în care și alții au relatat experiențe asemănătoare.

Cineva menționează că a fost nevoit să învețe să-și facă lucrările singur.

"Meșterii ăștia buni m-au făcut pe mine să învăț să dau cu glet, să pun parchet, să pun prize … și lista poate continua."

Alt utilizator a povestit cum l-au lăsat muncitorii baltă și au plecat fără să anunțe, deși plătise un avans.

“Renovez apartament. Chem un meșter care are sub el 5 băieți buni-la-toate.

Prima zi trebuia să dărâme un zid. Meșterul șef împreună cu băieții lui cot-la-cot dărâmau zidul, cărau moloz, treaba bună.

La finalul zilei îmi cere banii pentru muncă depusă: 1500 de lei. Plătesc și mă bucur de treaba bună făcută de băieți.

A doua zi de dimineață vin numa' băieții, meșterul șef n-a mai apărut. Vine pe la ora 13 la cămașă, la pantaloni de stofă și la ciocate. Omu' meu nu mai era meșter dintr-o dată, era patron, șef, CEO. El nu mai pune mâna pe "munca de jos" că deh, e antreprenor.... după ce a primit un amărât de 1500 de lei, și începea să facă pe boss-ul cu cei 5 băieți.

Pleacă după vreo ora și îi întreb pe băieți dacă au primit plata pe ziua de ieri. N-au primit nimic, evident, boss-ul n-a menționat nimic de bani. Nu mă bag, că nu știu ce înțelegere au ei, poate îi plătește la final de lună, poate îi plătește pe săptămâna, poate îs pe salariu, habar n-am, nu mă bag.

Boss-ul îl vedeam numai la final de zi să colecteze banii.

Trec 3 săptămâni, vin băieții într-o dimineață și se apucă de lucru. Având în vedere că stăteau câte 10 ore pe zi, nu stăteam cu ei 100% din timp, lucram de acasă, și îmi vedeam de lucru, mă ridicăm de la birou o dată pe oră să văd cum stă treaba.

Mă ridic de la birou și nu mai găsesc pe nimeni în casă, nici o sculă, nici o găleată, nici un băiat. Și-au luat catrafusele și au rupt ușa că șobolanii. Nici un "ba, plecăm" sau altceva. Literalmente au dispărut în vreo oră cu totul.

Îl sun pe boss, nu-mi răspunde. Îl sun pe unul din băieți cu care mă înțelegeam mai bine, nu-mi răspunde.

Mă sună seară băiatul cu care mă înțelegeam să îmi zică cu rușine că așa le-a zis "șefu", să ia tot, să nu zică nimic și să plece că au prins o lucrare mai babană și să nu mai piardă timpul la mine... așa din senin, am rămas cu jumătate de apartament în șantier.

Între timp caut alți meșteri, dau de niște băieți de etnie romă. Au băgat băieții aia câte 12 ore pe zi să-mi termine tot în 2 săptămâni. În plus, șeful lor tot îmi zicea "păi de ce dracu ne dai nouă bani să-ți zugrăvim aici? ia, hai până aici băiatu' să îți arăt cum se face, nu mai arunca cu banii". Și așa m-a învățat să pun plinte, parchet, gletuit, zugrăvit. Chiar îmi plăcea să fac asta în timpul liber.

Între timp îmi dispăruse un telefon cu ecranul spart din casă. Nu mi-am bătut capul și așa nu-mi pasă de el, m-am gândit că unul din toți care au trecut prin casă l-o fi luat sau a fost aruncat. Dar zic totuși, hai să dau un "find my phone". Apare pe o adresa activ acum 2 ore. Îl sun pe băiatu cu care mă înțelegeam din prima echipa, și-l întreb dacă știe de adresa aia. Zice că "da, acolo stă boss-ul".

Deci nu doar că era mare impresar, mare șef, mai s-a pus să-mi fure și un căcat de telefon spart."

"Meșter cu echipă mică, dar care face treaba bine"

Cineva a povestit despre meșterii excepționali pe care i-a găsit.

"Eu am avut, și am în continuare noroc.

Am găsit un om excepțional, meșter cu echipă mică, dar care face treaba bine. Are un milion de relații cu oameni minim decenți în ceea ce fac (nu toți excepționali, evident, dar minim decenți). Vrea clientul AC instalat? Cunoaște omul pe cineva. Construcții metalice? Cunoaște pe cineva. Distribuitor de rășină epoxidică? Știe pe cineva care importă. Decorativă personalizată? "Știu un băiat care aduce".

El are specializări, atestate, diplome sau cum s-or numi de instalator, electrician, sudor, face renovări, etc. E mai scump decât media și lucrează aproape exclusiv prin rețea de recomandări, eu i-am trimis mai mulți clienți, care la rândul lor l-au recomandat mai departe. Dacă nu îi place de un client potențial (care se tocmește ca-n piață, sau e mârlan, sau nu e de cuvânt), îl refuză și cu asta basta.

E foarte serios; dacă zice că ajunge la ora 08:00, păi la 08:00 e la poartă. Nu bea în timpul serviciului, never ever. Nu te minte, îți spune în față „pot să mă apuc de asta doar peste X luni”, nu a cerut niciodată mai mult decât a bătut palma, chiar dacă a avut, să zicem, o chestie mică de făcut în plus. Vine cu bonuri fiscale sau facturi (după caz) pentru materialele achiziționate, dacă rămân materiale în plus ți le lasă sau dacă nu ai nevoie de ele îți dă banii pe ele și le folosește el altundeva.

Suntem prieteni buni, ne ajutăm reciproc cu chestii, dacă are nevoie de cunoștințele mele îl ajut gratuit când pot, dacă am nevoie de el pentru chestii mici (gen montat niște aplice, dat cu var într-o cameră) mă ajută gratuit când poate („am jumătate de zi liberă peste 2 săptămâni, e bine așa?”)

Dar înainte de el m-am împiedicat de mai multe lepre. Am și eu povești horror cu bani pierduți, treabă făcută pe jumătate sau pe sfert șamd."

