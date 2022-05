Elon Musk a defilat pe covorul roșu la Met Gala împreună cu mama sa fotomodel VIDEO

Celebrităţile momentului, de la Kim Kardashian şi Blake Lively până la miliardarul Elon Musk, au mizat luni seară pe un "glamour" clasic la Gala Institutului de Costume de la Metropolitan Museum of Art (Met) de anul acesta, prin care organizatorii au dorit să aducă un omagiu "epocii de aur" a oraşului New York şi să reducă din extravaganţa prezentă excesiv la ediţiile anterioare, relatează EFE.

Timp de patru ore au defilat actori, muzicieni şi top-modele în cele mai bune ţinute ale lor, iar cel care a atras atenţia în mod deosebit a fost miliardarul momentului, omul de afaceri Elon Musk, care şi-a făcut apariţia asemenea unui rockstar, salutând mulţimea din spatele grilajelor de metal.

Fondatorul Tesla, îmbrăcat într-un costum elegant cu sacou şi cravată albă, cum cerea eticheta, a fost însoţit de mama sa, fost model şi dieteticiană Maye Musk, care s-a arătat foarte prietenoasă cu ziariştii cărora le-a mărturisit că este fascinată de modă.

So Elon Musk and his mom are at the #MetGala Lala asked a GREAT question: Elon what do you hope to bring to Twitter???? pic.twitter.com/dZ6kmUUwNZ