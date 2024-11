Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a demonstrat de-a lungul anilor că nu se limitează doar la tehnologie și afaceri. După ce a câștigat medalii în competiții de Jiu-Jitsu și a făcut spectacol pe placă de hydrofoil, Zuckerberg trece la un nou hobby: muzica. Alături de T-Pain, a lansat o versiune acustică a hitului „Get Low” de Lil Jon, sub numele de trupă Z-Pain. Noua melodie este acum disponibilă pe Spotify și a captat deja atenția fanilor și a curioșilor deopotrivă.

O dedicație cu semnificație specială

Motivația din spatele acestui proiect muzical este una personală. Zuckerberg a explicat că melodia „Get Low” a fost coloana sonoră a momentului când a întâlnit-o pe soția sa, Priscilla Chan, la o petrecere în facultate. Acum, această versiune reimaginată reprezintă un omagiu adus acelui moment special, fiind cadoul perfect pentru aniversarea relației lor.

„'Get Low' se auzea când am întâlnit-o pe Priscilla la facultate, așa că în fiecare an îl ascultăm de aniversarea noastră. Anul acesta, am creat o versiune specială cu T-Pain. E pe Spotify acum. Te iubesc, P ❤️”, a scris Zuckerberg pe Instagram, împărtășind fotografii vechi cu el și soția sa.

În această reinterpretare, Zuckerberg cântă la chitară și preia majoritatea părților vocale, lăsându-l pe T-Pain să intre pe refren și pe alte secțiuni esențiale. Surprinzător, melodia nu este cenzurată, ceea ce oferă publicului o șansă unică de a-l auzi pe Zuckerberg rostind versuri care nu sunt tocmai obișnuite pentru un CEO de top.

„Get Low” a fost un hit masiv în anii 2000, cunoscut nu doar pentru succesul în clasamentele internaționale, dar și pentru legătura sa cu jocul Need for Speed: Underground, unde melodia era prezentă la fiecare lansare a jocului. Astfel, piesa a devenit un adevărat imn al gamerilor acelor ani.

