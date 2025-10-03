Fructul numărul 1 pentru o sănătate metabolică mai bună. "Este uimitor să te gândești că o bobiță atât de mică poate avea un impact atât de mare"

Sănătatea metabolică ar putea părea că se referă doar la arderea caloriilor — dar, în realitate, este mult mai complexă. Mai multe sisteme ale corpului contribuie la sănătatea metabolică, inclusiv cele care reglează glicemia, trigliceridele, colesterolul HDL (lipoproteinele cu densitate mare), tensiunea arterială și circumferința taliei. Nu este de mirare că alimentele pe care le consumăm au un impact puternic asupra fiecăruia dintre acești factori metabolici.

Majoritatea dintre noi ar putea avea nevoie de o „reîmprospătare” alimentară — începând cu alimente integrale, precum fructele. Deși aproape orice fruct este o alegere bună, cercetările arată că unele pot fi mai benefice decât altele pentru reglarea colesterolului, tensiunii arteriale și a greutății corporale. O opțiune de top: afinele!

Susțin o digestie sănătoasă

Afinele cultivate proaspete conțin aproximativ 4 grame de fibre pe cană, în timp ce afinele sălbatice oferă și mai mult — 6 grame pe cană. „Afinele sunt o sursă bună de fibre, iar pentru că afinele sălbatice sunt mai mici decât cele obișnuite, primești mai multă coajă de afin la fiecare mușcătură — iar fibra se găsește în coajă”, explică Kitty Broihier, consilier în nutriție pentru Wild Blueberry Association of North America. Fibrele promovează un tranzit intestinal regulat și sprijină dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin.

Ads

Și nu doar fibrele din afine contribuie la o digestie sănătoasă. „Concentrația ridicată de polifenoli din cojile fructelor hrănește bacteriile intestinale, oferind un sprijin metabolic suplimentar”, spune nutriționista Danielle VenHuizen. „Este uimitor să te gândești că o bobiță atât de mică poate avea un impact atât de mare — dar chiar îl are!”

Combat inflamația

Pe orice listă cu alimente bogate în antioxidanți, afinele se află în top — și pe bună dreptate. Sunt pline de compuși benefici. „Asta se datorează culorii lor albastre închise, provenită din antocianine”, spune dieteticiana Alyssa Smolen. „Antocianinele sunt pigmenți puternici care contribuie la reducerea stresului oxidativ și a inflamației.”

Stresul oxidativ necontrolat poate deteriora celulele și ADN-ul, alimentând inflamația, îmbătrânirea și bolile cronice.

Dar de ce este importantă culoarea albastră a afinelor pentru sănătatea metabolică? Smolen explică: cercetările sugerează că acest pigment poate întări celulele endoteliale (cele care mențin sănătatea vaselor de sânge și circulația). Studiile arată că consumul a 200 de grame (aproximativ o cană) de afine pe zi, timp de o lună, reduce tensiunea arterială la persoanele sănătoase.

Ads

Favorizează o greutate corporală sănătoasă

Greutatea și circumferința taliei sunt doi indicatori importanți ai sănătății metabolice — așadar, caloriile contează. Cu doar 84 de calorii pe cană, afinele pot îmbunătăți mesele și gustările fără a crește aportul caloric. În plus, gustul lor ușor acrișor oferă dulceață naturală mâncărurilor, fără a fi nevoie de zahăr adăugat.

Atât fibrele, cât și antioxidanții din afine pot contribui la pierderea în greutate. Fibrele oferă senzația de sațietate, iar antioxidanții pot reduce inflamația asociată frecvent cu creșterea în greutate. „Afinele oferă într-adevăr un pachet complet când vine vorba de slăbit”, afirmă VenHuizen.

Nu cresc brusc glicemia

Este adevărat că afinele conțin zaharuri naturale — aproximativ 15 grame pe cană. Dar asta nu înseamnă că îți vor trimite glicemia pe un „montagne russe”. Indicele lor glicemic (viteza cu care cresc nivelul glucozei din sânge) este considerat scăzut.

Ads

„Un indice glicemic redus înseamnă că afinele nu provoacă creșteri bruște ale zahărului din sânge după ce le consumi”, explică Broihier. „În schimb, oferă o creștere și o scădere mai lentă, ceea ce ajută organismul să gestioneze glucoza mai eficient.”

Această stabilitate este o veste excelentă pentru sistemul metabolic. „Controlul constant al glicemiei reduce stresul asupra sistemului de insulină al organismului și reprezintă o piatră de temelie a sănătății metabolice,” spune Broihier.

De fapt, cercetările sugerează că afinele reduc semnificativ glicemia pe nemâncate, rezistența la insulină și nivelul HbA1c — mai ales la persoanele cu diabet.

Modalități de a te bucura de afine

Există nenumărate moduri de a integra afinele în alimentația ta! Iată câteva idei delicioase:

Presară afine peste cereale, iaurt sau terci de ovăz la micul dejun

Adaugă afine congelate într-un smoothie

Folosește-le într-un crumble de fructe cu conținut redus de zahăr

Prepară un sos de afine pentru a-l servi cu carne

Include-le în produse de patiserie, precum brioșe sau checuri rapide

Adaugă-le în salate pentru o notă dulce-acrișoară

Ads

Concluzia experților

Deși toate fructele se potrivesc într-o dietă sănătoasă pentru metabolism, afinele se remarcă prin conținutul ridicat de fibre și antioxidanți. Adăugarea lor regulată în alimentație poate aduce beneficii metabolice semnificative — de la scăderea tensiunii arteriale până la îmbunătățirea controlului glicemiei.

Fie că sunt proaspete sau congelate, cultivate sau sălbatice, încearcă să le incluzi în dietă în moduri diferite în fiecare săptămână, scrie eatinwell.com.

Ads