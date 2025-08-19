Șapte alimente care îți activează metabolismul după 50 de ani: "Te pot ajuta să-ți menții corpul în modul de ardere a grăsimilor pe tot parcursul zilei”

Autor: Bogdan Atanasiu
Marti, 19 August 2025, ora 19:21
1875 citiri
Ouăle și avocado sunt printre alimentele menționate FOTO Pixabay

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, menținerea metabolismului activ devine tot mai complicată, dar alegerea alimentelor potrivite poate face diferența. Tara Collingwood, dietetician sportiv certificat, în vârstă de 50 de ani, a explicat cât de important este acest aspect.

„Masa musculară scade natural odată cu vârsta, ceea ce poate reduce numărul de calorii arse în repaus. Dar vestea bună este că anumite alimente bogate în nutrienți te pot ajuta să-ți păstrezi masa slabă, să-ți echilibrezi nivelul de zahăr din sânge și să-ți menții corpul în modul ardere a grăsimilor pe tot parcursul zilei”, spune ea. „Nu ai nevoie de diete extreme sau de antrenamente de maraton pentru a-ți susține metabolismul după 50 de ani. Concentrează-te pe aceste alimente integrale, bogate în nutrienți, combină-le cu antrenamente regulate de forță, iar corpul tău va avea instrumentele necesare pentru a arde grăsimile mai eficient — la orice vârstă.”

Somon

Primul aliment pe care ar trebui să-l incluzi în dietă după 50 de ani este somonul. „Bogat în proteine și omega-3, protejează mușchii și combate inflamația, menținând metabolismul puternic”, explică Collingwood.

Iaurt grecesc

Pentru un mic dejun care stimulează metabolismul, adaugă iaurt grecesc. „Este bogat în proteine și probiotice, contribuind la păstrarea masei musculare și la sănătatea intestinală, care influențează controlul greutății”, spune expertul.

Ouă

Ouăle sunt unul dintre cele mai versatile alimente și ar trebui să fie de bază după 50 de ani. „O proteină completă, cu vitamina B12, care ajută la transformarea alimentelor în energie”, explică Collingwood. Dacă ești mereu pe fugă, poți fierbe câteva ouă și le poți păstra pentru un aport rapid de proteine.

Legume cu frunze verzi

Spanacul, kale și varza sunt alte alimente pe care nu ar trebui să le eviți. „Sunt adevărate bombe nutritive, cu puține calorii, care susțin funcția musculară și producția de energie”, adaugă Collingwood.

Nuci și semințe

Nucile și semințele sunt recomandate pentru grăsimile sănătoase, proteinele și fibrele pe care le furnizează. „Ajută la menținerea nivelului de zahăr din sânge și previn depozitarea grăsimilor”, spune Collingwood.

Avocado

Avocado ar trebui să fie nelipsit din lista de cumpărături. „Bogate în grăsimi sănătoase pentru inimă și fibre, ajută la senzația de sațietate și reduc pofta de dulce”, explică expertul pentru eatthis.com.

Fasole și linte

În căutarea unei garnituri bogate în nutrienți? Fasolea și lintea sunt ideale pentru arderea grăsimilor. „Alimente vegetale bogate în fibre și proteine, care stabilizează nivelul de zahăr din sânge și susțin arderea grăsimilor”, concluzionează Collingwood.

