Isterie în lume, de frica crizei lui Trump: Oamenii cumpără masiv un produs, de 61 de miliarde dolari doar într-o țară

Din decembrie, temerile că Donald Trump ar putea aplica tarife în comerțul cu multe țări din întreaga lume au răsturnat piețele financiare și bursele. Iar acum efectele se văd, de frica unei crize economice globale. Este o isterie în multe orașe occidentale și oamenii cumpără masiv un produs prețios, aurul, care a ajuns la prețul de 3.000 de dolari uncia (28,35 grame). Doar în SUA s-au vândut lingouri de aur de 61 de miliarde de dolari.

Are loc o adevărată goană după aur, iar triunghiul format din trei puncte ”fierbinți”: Londra, Elveția și New York alimentează piețele globale de lingouri. Fabricile din Elveția lucrează non-stop, 24 de ore pe zi. La Londra tranzacțiile se fac cu lingouri de 400 de uncii (aproximativ 12,5 kg), pe când la Bursa Comex din New York se vând cele de 1 kg, potrivit Financial Times.

Cuptoarele zbârnâie 24 de ore pe zi la rafinăria Argor-Heraeus din sudul Elveției, punctate de zgomotul ocazional al unui lingou de aur proaspăt turnat, care cade din matriță. Rafinăria nu a fost niciodată mai aglomerată, potrivit șefului executiv Robin Kolvenbach, iar turnătoria lucrează non-stop din decembrie pentru a ține pasul cu cererea masivă de lingouri de aur de 1 kg din New York.

„Cererea a crescut destul de mult”, a spus Kolvenbach. „De obicei, o perioadă de vârf a cererii ar dura una sau două săptămâni. Dar cererea de vârf, așa cum o avem în acest moment, care a durat mai mult de trei luni, este destul de neobișnuită.”

Din decembrie, temerile că Donald Trump ar putea aplica tarifele la importurile de aur au răsturnat piața – și au contribuit la trimiterea aurului la un nivel record de aproape 3.000 de dolari pe uncie. Lingouri de aur în valoare de peste 61 de miliarde de dolari s-au îndreptat spre SUA, în timp ce comercianții s-au luptat pentru a evita potențialele taxe, distorsionând datele comerciale ale țării și declanșând o penurie la Londra, cel mai mare centru comercial de aur din lume.

Goana americană a aurului l-a ținut pe Kolvenbach foarte ocupat, datorită unei ciudățenii de pe piețele globale de lingouri: cele două piețe folosesc lingouri de dimensiuni diferite. În Londra, cea mai mare parte a tranzacționării se face în lingouri de 400 de uncii, fiecare cântărind aproximativ 12,5 kg și de dimensiunea aproximativă a unei cărămizi.

Bursa Comex din New York, dimpotrivă, folosește ca reper bare de 1 kg, de dimensiunea unui smartphone. Asta înseamnă că lingourile care se îndreaptă peste Atlantic trebuie să facă mai întâi o oprire în Elveția, unde se află cele mai mari rafinării de aur din lume, pentru a fi topite și reformate.

Într-o lume în care tranzacțiile financiare răsună în întreaga lume într-o fracțiune de secundă, comerțul triunghiular în plină expansiune subliniază dependența pieței aurului de bulgării de metal. În vremuri normale, creanțele pe miliarde de dolari în aur sunt tranzacționate fără ca lingourile să părăsească vreodată vreun seif.

Depozitele subterane de aur ale Londrei

Dar distorsiunile create de politicile comerciale radicale ale lui Trump au tensionat sistemul. Chiar dacă Trump nu a menționat niciodată tarifele la lingouri, șansa ușoară ca acesta să facă acest lucru a fost suficientă pentru a trimite prețul futures al aurului în SUA mai mare decât în Londra, creând o oportunitate pentru comercianții care doresc să transporte metalul galben peste Atlantic.

Ultima dată când s-a deschis un decalaj semnificativ de prețuri a fost în primele etape ale pandemiei. Dar tezaurul de aur din New York a depășit acum chiar și recordul său anterior, din era Covid. „Natura fizică a aurului este ceva care este subestimat, în special de către o grămadă de oameni din domeniul financiar care îl tranzacționează pe Bloomberg-uri toată ziua”, a spus John Reade, strateg principal al pieței la World Gold Council. „Aurul are caracteristici financiare, dar este și un activ fizic.”

Călătoria lingourilor de aur care zboară spre New York începe de obicei adânc în subteran, într-una dintre cele nouă bolți de aur de sub Banca Angliei, în depozitele din inima orașului Londra.

Când se plasează o comandă de retragere a lingourilor de aur, un lucrător va intra în seifuri și va „căuta” aurul solicitat, ceea ce poate implica adesea mutarea în jurul altor lingouri pentru a localiza lingourile specifice care sunt în comandă. Deoarece Londra este construită pe lut, fundațiile moi ale clădirii BoE înseamnă că aurul poate fi stivuit doar până la înălțimea umărului.

Primele semne ale creșterii vânzărilor de aur au apărut la începutul lunii decembrie, când personalități din industrie s-au adunat la o cină găzduită de London Bullion Market Association la National Gallery și au discutat despre cererea în creștere venită din SUA. Pe măsură ce comercianții s-au grăbit să mute aurul de la Londra la New York, coada de retragere a aurului din BoE s-a întins curând la mai mult de patru săptămâni, provocând o criză de lichiditate pe piața de lingouri din Londra.

Ratele de închiriere pe termen scurt pentru aur au ajuns la niveluri record luna trecută, în timp ce comercianții s-au luptat să pună mâna pe metalul fizic, crescând costurile cu capitalul de lucru pentru companii precum rafinăriile și producătorii de bijuterii. „Londra are avantajul istoric, fără îndoială, și se întoarce la standardul de aur, care a funcționat foarte bine, de la sfârșitul războiului napoleonian, până la Primul Război Mondial”, a spus Jim Steel, analist șef la HSBC. „Există o moștenire lungă de operațiuni cu aur care provin din Regatul Unit și din Banca Angliei.”

Odată ce părăsesc seifurile BoE, barele sunt de obicei încărcate într-un camion blindat, conduse la aeroportul Heathrow și transferate în zbor la Zurich în burta unui avion de pasageri. Din motive de asigurare, avioanele de pasageri transportă doar 5 tone de aur o dată. Din Zurich, aurul este condus la o rafinărie, unde este topit și turnat înainte de a se întoarce pentru a fi transportat cu avionul în SUA. Costul întregii călătorii între Londra și New York – inclusiv transportul și transformarea – este de aproximativ 3 până la 5 dolari pe uncie, potrivit Consiliului Mondial al Aurului.

