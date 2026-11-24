Pe o piesă austriacă de o uncie troy stă gravată o valoare nominală de 100, însă nimeni nu o folosește pentru a plăti la casa de marcat. O piesă obișnuită din portofel acoperă exact suma înscrisă pe metal, indiferent de cotația materiilor prime. Diferența vine din modul în care sistemele monetare moderne despart mijloacele de plată zilnică de emisiunile evaluate după conținutul de metal pur.

Cele două categorii ies din aceleași monetării de stat, dar urmează reguli metalurgice, fiscale și comerciale distincte. De la aliajele industriale până la cursurile de schimb, fiecare parametru are o funcție precisă.

Banii de circulație față de emisiunile cu acoperire în metal

Piesele destinate plăților zilnice sunt proiectate pentru rezistență mecanică și cost redus de batere. În zona monetară europeană, denominațiile mici folosesc oțel placat cu cupru, valorile intermediare utilizează un aliaj industrial numit „aur nordic” - un amestec de cupru, aluminiu, zinc și staniu, fără metal prețios -, iar cele mari combină două aliaje rezistente la coroziune. Valoarea lor nu stă în metal.

La polul opus se află emisiunile standardizate bătute din metale prețioase rafinate. Un reper cunoscut în Europa este Filarmonica din Viena, lansată în 1989 în șilingi austrieci și emisă cu valoare nominală în euro din 2002, odată cu intrarea în circulație a numerarului european. Deși poartă inscripția de 100 de unități pe formatul de o uncie, prețul ei urmărește cotația internațională a celor 31,1035 grame de metal pur.

Ads

Rolul valorii nominale și criteriile europene de clasificare

Tipărirea unei valori nominale mult sub valoarea metalului nu reprezintă un simplu detaliu grafic. Valoarea nominală este simbolică. Totuși, statutul de mijloc legal de plată în statul emitent obligă monetăria să garanteze oficial greutatea și puritatea fiecărui exemplar și plasează emisiunea sub protecția legilor penale împotriva falsificării de monedă.

În Uniunea Europeană, Directiva 2006/112/CE - transpusă în România prin articolul 313 din Codul Fiscal - impune patru condiții cumulative pentru regimul aurului de investiții. Emisiunea trebuie să aibă o puritate de cel puțin 900 de miimi, să fie bătută după anul 1800, să reprezinte sau să fi reprezentat mijloc legal de plată în țara de origine și să se comercializeze la un preț care nu depășește cu mai mult de 80% valoarea metalului conținut. Comisia Europeană publică anual lista oficială a acestor emisiuni.

Pentru emisiunile contemporane de monede de aur, aceste praguri trasează o graniță clară față de segmentul numismatic, unde prețul depinde de tirajul redus, epoca istorică și gradul de conservare. Marile monetării urmează două tradiții metalurgice: finețe maximă de 999,9 la mie (24 de karate), precum Filarmonica din Viena ori seria canadiană Maple Leaf, sau aliaj de 22 de karate (916,7 la mie), cum este Krugerrand-ul sud-african, unde cuprul ridică greutatea brută la 33,93 grame fără a schimba conținutul fin de o uncie.

Ads

Conversia valutară, cursul de referință și diferența de cotație

Pe marile piețe internaționale, precum bursa din Londra, metalele prețioase sunt cotate în mod tradițional în dolari americani per uncie troy. În Europa și în România, prețul final încorporează automat și cursul de schimb, astfel încât variațiile valutare se reflectă direct în suma exprimată în moneda locală.

Cursul de referință publicat zilnic de Banca Națională a României în jurul orei 13:00 servește pentru raportări contabile, evaluări fiscale și contracte, fără a impune un tarif unic de tranzacționare. Operațiunile comerciale lucrează cu două cotații - cumpărare și vânzare - separate de un spread care acoperă costurile operaționale. O logică asemănătoare apare și la piesele fizice, unde costurile de rafinare, batere și transport reprezintă o pondere procentuală mai mare la formatele fracționare decât la piesele de o uncie.

Elemente de siguranță și reguli de păstrare

Monetăriile de stat integrează elemente de protecție comparabile cu cele ale bancnotelor. Liniile radiale gravate pe fundal, microgravurile realizate cu laser și muchiile fin zimțate ajută la inspecția vizuală, iar verificarea tehnică apelează la cântare de precizie, șublere, ultrasunete și măsurarea conductivității electrice. Densitatea ridicată de 19,32 grame pe centimetru cub îngreunează imitarea prin aliaje obișnuite.

Puritatea ridicată aduce și fragilitate mecanică. Suprafața de 24 de karate se zgârie ușor, iar atingerea cu degetele goale lasă urme persistente pe luciul de monetărie. Piesele standardizate se păstrează în capsule acrilice inerte sau în tuburi sigilate din fabrică, întrucât muchiile lovite ori curățarea abrazivă duc frecvent la reclasificarea lor ca material destinat retopirii.

Ads