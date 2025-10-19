Patronul lui Metaloglobus s-a comparat cu Gigi Becali după ce a bătut-o pe FCSB

Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal cu campioana FCSB, cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Clinceni, în etapa a 13-a.

FCSB a deschis scorul prin Florin Tănase (34), din penalty, după un fault comis de David Irimia asupra lui Daniel Bîrligea.

Ultima clasată a reușit să întoarcă scorul după pauză, când au marcat olandezul Desley Ubbink (48), din centrarea lui Moses Abbey, și Dragoș Huiban (55), dintr-un penalty acordat după hențul comis în careu de Baba Alhassan, decizie luată la semnalizarea arbitrajului video.

FCSB a mai avut ocazii de gol prin Darius Olaru (8), Daniel Bîrligea (45 - bară) și Mamadou Thiam (90+8).

În min. 23, gazdele au primit penalty, în urma unui duel între Abbey și Cisotti, dar la vizionarea reluărilor video, arbitrul Robert Avram a revenit asupra deciziei și i-a arătat ghanezului cartonașul galben pentru simulare.

FCSB a reușit să înscris în min. 62, prin Octavian Popescu, un gol frumos, cu un șut din afara careului, dar a fost anulat după intervenția VAR-ului pentru un fault făcut în prealabil de Olaru.

Omul de afaceri Mohamad Imad Kassas este patronul lui Metaloglobus, iar la final a avut o scurtă reacție, în drum spre mașină, conform Fanatik.ro.

”Eu nu sunt Gigi Becali. Sunt pe ultimul loc”, a declarat Mohamad Imad Kassas.

