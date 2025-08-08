11 noi recorduri de căldură în România. Orașul unde a fost depășit recordul de temperatură din 1947

Luna iulie a fost cu aproape 2 grade Celsius mai caldă decât ar fi normal în România, conform caracterizării climatologice publicate de ANM. Temperaturile au depășit, luna trecută, 43°C în Oltenia și de peste 40, în Ardeal.

Cel mai vechi record depășit în iulie este cel de la stația meteo din Alba Iulia, unde au fost +40,6 °C luna trecută, 0,9 grade mai mult decât precedentul record din 1947.

La Alba Iulia s-a înregistrat și cea mai ridicată temperatură din țară în luna aprilie (+31,3 °C după mijlocul lunii), iar în ianuarie a fost stabilit un nou record: +17,9 °C, spulberând cu 2,5 grade un record din 1948, conform Hotnews.

Recordul de căldură depășit cu cea mai mare marjă a fost la Chișineu-Criș, +41 °C, cu 1,3 °C peste valoarea din iulie 2024. În general noile recorduri nu depășesc vechiul record cu mai mult de jumătate de grad Celsius.

Zile tropicale (temperatura maximă ≥ 30 °C) s-au înregistrat în Muntenia, Oltenia, Dobrogea, pe areale extinse din Moldova, Banat, Crișana și Transilvania și în vestul Maramureșului (figura 10). Cele mai multe astfel de zile, peste 21, au fost în sudul, sud-vestul și centrul Olteniei și în sud-vestul extrem al Munteniei. Cel mai mare număr de zile tropicale a fost 26, la Calafat.

Temperatura medie lunară a aerului pe țară, calculată din datele de la 129 de stații meteorologice, din luna iulie 2025, a avut valoarea de 22,1 °C, cu 1,7 °C mai mare față de mediana intervalului de referință (1991 – 2020), arată caracterizarea publicată de ANM.

Ads

Luna iulie 2025 se clasează în acest pe locul al cincilea în topul celor mai calde luni iulie din ultimii 65 de ani. Cele mai reci luni au fost în verile anilor 1978, 1979 și 1984.

Cea mai scăzută temperatură minimă din iulie a fost la Vf. Omu, în 21 iulie, respectiv de -1,9 grade Celsius. Tot la Vf. Omu a fost înregistrată și cea mai scăzută temperatură medie lunară, de 8,6 grade Celsius.

Cea mai ridicată temperatură minimă a aerului a fost de 25,0°C, la stația meteorologică Șiria (jud. Arad), în ziua de 26 iulie.

Cel mai cald față de normal a fost la Slatina, unde temperatura a avut o abatere de 3,4 grade Celsius.

Cele mai multe zile caniculare, peste 15, s-au înregistrat izolat, în unele sectoare ale luncii Dunării din Oltenia (zona Calafat) și Muntenia (zona Giurgiu).

Ads