Zăpadă și îngheț în România, la sfârșitul verii. Meteorologii avertizează însă că se întoarce canicula VIDEO

Valul de vreme rece a continuat noaptea trecută în România, astfel că mai multe zone din țară au înregistrat temperaturi minime negative. Meteorologii avertizează însă că valul de vreme rece va fi urmat de o perioadă de caniculă, care ar putea dura până spre jumătatea lui septembrie.

La Miercurea Ciuc, temperaturile nu au mai scăzut la fel de mult ca luni dimineață, ajungând la 0 grade, dar s-au înregistrat fenomene de brumă și îngheț.

Cea mai rece noapte

Luni, România a înregistrat cea mai friguroasă dimineață de 25 august din ultimii 45-50 de ani, iar la Vârful Omu a nins.

65 de stații meteo ANM au înregistrat recorduri termice zilnice, majoritatea din Maramureș și Transilvania, scrie Meteoplus. De asemenea, au fost înregistrate 10 recorduri termice lunare.

Prognoza pentru marți

Valorile termice diurne vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă și apropiate de cele normale, dar dimineața vremea va continua să fie răcoroasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 21 și 29 de grade. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări trecătoare în prima parte a zilei în extremitatea de sud-est a teritoriului, iar după-amiaza și seara în nord și nord-est, dar numai cu totul izolat vor mai fi posibile ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în zona montană înaltă și pe litoral.

Canicula nu se lasă

După zilele acestea caracterizate de valori scăzute, temperaturile vor crește din nou, chiar până la niveluri de caniculă. Conform paginii Climatologie și Prognoze globale, există două scenarii privind amploarea temperaturilor și a duratei valului de căldură.

„Pe măsura ce valul de căldură începe să se formeze, suntem extrem de curioși să vedem vârful de temperatură și ziua când va fi atins. Totuși, cele 2 modele nu par să se pună de acord prea ușor. Modelul european estimează valori moderate și un vârf de temperatură situat în jur de 34-35 de grade Celsius. Modelul american rulează ceva mai cald, estimând un vârf de temperatură de 37-38 grade și chiar 40 de grade pe alocuri, pe parcursul zilei de vineri”, scrie pagina de climatologie.

Experții nu se pun de acord nici în legătură cu durata valului de căldură

„Durata rămâne însă înconjurată în mister. Mai mult decât atât, modelul european insistă că se va încheia la început de septembrie, în vreme ce modelul american a început să aibă rulări extreme, prin care prelungește valul de căldură până spre 10 septembrie. Estimarea sa are totuși un grad de încredere mic. GFS are 4 rulări principale pe zi. Din acestea, doar una a început să mute răcirea pe 10”, mai scrie Climatologie și Prognoze globale.

