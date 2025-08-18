Noi alerte de vreme rea. Sunt anunțate ploi torențiale, furtuni și grindină în București și mai multe județe

Noi alerte de vreme rea. Sunt anunțate ploi torențiale, furtuni și grindină în București și mai multe județe
Zonă în care plouă FOTO Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 18 august, noi alerte de vreme rea

Un Cod portocaliu este în vigoare între orele 14.00 şi 21.00, în judeţele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman, precum şi în zona de munte a judeţelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa şi Prahova vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice şi, pe arii restrânse, intensificări puternice ale vântului, cu rafale între 70 şi 90 km/h şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (3 - 5 centimetri). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40...50 l/mp şi izolat de peste 60 l/mp. Astfel, meteorologii au emis avertizare cod portocaliu de furtuni pentru zonele menţionate.

FOTO anm.meteoromania.ro

De asemenea, ANM a emis Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil luni, de la ora 10.00, până la ora 23.00. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul şi centrul Munteniei, precum şi în sudul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi, pe arii restrânse, grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 centimetri). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp.

Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei şi în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40...50 km/h, mai precizează ANM.

