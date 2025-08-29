Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare

Autor: Maria Mora
Vineri, 29 August 2025, ora 14:11
659 citiri
Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare
Meteorologii avertizează că apa mării se va răci FOTO Facebook/Meteoplus

Meteorologii avertizează că vremea se va schimba pe litoral în perioada următoare, devenind în general instabilă. Pe lângă acest lucru, temperatura apei mării va scădea semnificativ, făcând baia dificilă pentru cei care se află zilele acestea pe litoral.

”Vremea va deveni în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate după-amiaza şi noaptea, şi trecător vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 29 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 18 şi 20 de grade”, anunță meteorologii.

De asemenea, de duminică, 31 august, apa mării se va răci semnificativ.

”Curenții marini vor aduce apă mai rece din adâncime spre țărm, iar temperatura apei va fi în scădere de la 20°...21°C spre 15°...17°C”, conform Meteoplus.

Anunțul vine în contextul în care alte zone din țară sunt vizate de coduri galbene de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic care vizează Capitala și nouă județe.

Un Cod galben este în vigoare pentru trei județe vineri, de la 12:00 până la 21:00.

În judeţele Timiş, Arad şi Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade.

Al doilea Cod galben a fost emis pentru sâmbătă, 30 august, între orele 12:00 și 21:00.

În judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34-36 de grade.

Opoziția primește o oportunitate rară. Piperea anunță 6 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a adoptării măsurilor fiscale
Opoziția primește o oportunitate rară. Piperea anunță 6 moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, ca urmare a adoptării măsurilor fiscale
Opoziția va depune 6 moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan pentru cele 6 proiecte din Pachetul 2 de măsuri, a declarat vineri europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea. „Guvernul...
Cătălin Drulă, înțepături la adresa PSD după contrele privind data alegerilor de la București: „Pot înțelege că anumite forțe politice nu văd o cale către victorie” VIDEO
Cătălin Drulă, înțepături la adresa PSD după contrele privind data alegerilor de la București: „Pot înțelege că anumite forțe politice nu văd o cale către victorie” VIDEO
Cătălin Drulă, cel mai probabil candidatul USR la Primăria Capitalei, a comentat vineri, 29 august, într-un interviu acordat Ziare.com, discuția pe marginea stabilirii datei alegerilor...
#meteo, #temperaturi litoral, #racire apa marii, #cod canicula , #meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid in Bulgaria. Cum au ajuns romanii sa nu se mai suporte intre ei: "Urasc imputita de Romanie"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a arătat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării” a Rusiei. Imaginile atacului de la granița României VIDEO
  2. Ce este proiectul „Esplanada”. Primăria Capitalei a preluat un teren de 45 de mii de metri pătrați lângă Piața Unirii. „Nu trebuie să mai fie o promisiune uitată”
  3. Presa din România: serviciul pe care toți îl vor gratuit, dar care costă enorm
  4. Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare
  5. O adolescentă cu handicap psihic a fost agresată sexual într-un parc. Bărbatul de 50 de ani a fost reținut
  6. Site-ul de jurnalism explicativ Panorama.ro se închide. „Am creat un produs bun, dar nu am știut să-l vindem”
  7. Reacție după ce Gabriel Zbârcea a fost vehiculat ca propunere pentru șefia SRI: „O campanie de denigrare nedreaptă și calomnioasă”
  8. Cum a fost găsită o familie de români cu bagajele pline de țigări pe aeroportul din Otopeni. Se întorceau dintr-o țară cunoscută pentru prețurile mici
  9. Românii ar putea plăti sute de lei în plus pentru medicamente. Producătorii susțin că impactul noilor măsuri ale guvernului va fi major
  10. Familia primei persoane decedate într-un accident cu Cybertruck dă în judecată Tesla. Eroarea care „i-a provocat dezintegrarea oaselor” victimei

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”