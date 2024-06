Schimbările climatice, din ce în ce mai amenințătoare. O tornadă puternică a lovit o țară în care astfel de fenomene meteo sunt extrem de rare VIDEO

Schimbările climatice își fac din ce în ce mai simțită prezența în lume. Altădată un fenomen specific doar unor zone, tornadele sunt din ce în ce mai întâlnite și în alte parți ale lumii.

O tornadă a lovit marți, 25 iunie, Mănăstirea Alaverdi din regiunea Kakheti din Georgia, provocând daune semnificative catedralei istorice și zonelor învecinate.

Imagini cu tornada neobișnuită au fost publicate de mai multe persoane pe rețelele de socializare.

Imaginile care circulă pe rețelele de socializare arată coloana de aer învolburat și resturi care mătură prin regiunea de est Kakheti.

Într-un alt clip, oamenii sunt văzuți grăbindu-se să se adăpostească sub un tunel din apropierea mănăstirii.

Dezastrul a avut loc marți la câțiva metri distanță de Mănăstirea Ortodoxă Răsăriteană Alaverdi din secolul al XI-lea din Valea Alazani. Acoperișul și cupola Mănăstirii Alaverdi au fost lovite.

De asemenea, balconul casei arhiepiscopale s-a prăbușit, crucea a căzut de pe cupola catedralei, iar infrastructura din jur a fost avariată și ea.

👀Ever seen a tornado in Kakheti?

The video taken today near the Alaverdi Monastery in Georgia's Alazani Valley. The powerful winds damaged the ancient temple's dome, uprooted trees, and overturned cars. Fortunately, the tornado moved slowly, allowing people to reach safety, and… pic.twitter.com/YZ2HbuJNgQ