România, sub influența unei toamne neobișnuit de calde. Meteorologii anunță valori peste medie în noiembrie

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 08:10
Peisaj de toamnă Foto: Pixabay

Românii vor avea parte, și în următoarea lună, de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, potrivit prognozei publicate marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor rămâne peste valorile normale ale perioadei în toate regiunile țării, iar regimul pluviometric se va menține în general deficitar, semn că toamna aceasta își prelungește caracterul blând și secetos.

Prima săptămână de prognoză: căldură neobișnuită pentru un sfârșit de octombrie

În intervalul 27 octombrie – 3 noiembrie 2025, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade. Cele mai mari abateri de la normal vor fi resimțite în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice. Deși soarele va domina cerul în majoritatea zonelor, cantitățile de precipitații vor fi scăzute, în special în vestul și centrul țării, unde regimul pluviometric va fi deficitar. În restul regiunilor, ploile vor fi apropiate de valorile obișnuite.

Început de noiembrie cu vreme caldă și puține ploi

Pentru săptămâna 3 – 10 noiembrie, meteorologii anunță o continuare a tendinței de încălzire. Temperaturile medii vor depăși pragul normal pentru acest interval la nivel național, cu un accent mai pronunțat în vestul și nord-vestul țării. În schimb, ploile vor fi rare, iar cantitățile de precipitații vor fi ușor sub media multianuală, ceea ce ar putea accentua deficitul de umiditate din sol, mai ales în zonele agricole.

Mijlocul lunii: valori termice ridicate și un regim pluviometric modest

Între 10 și 17 noiembrie, temperatura medie a aerului va continua să fie peste valorile normale pentru perioada respectivă în toate regiunile României. Conform estimărilor ANM, regimul pluviometric se va menține apropiat de cel normal doar în nord-estul țării, în timp ce în restul regiunilor precipitațiile vor fi ușor deficitare.

Sfârșitul lunii noiembrie: vreme blândă, fără excese meteorologice

În ultima săptămână analizată, 17 – 24 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa din nou ușor peste normele climatologice, iar vremea se va menține stabilă. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă, semn că luna noiembrie se va încheia fără episoade meteo extreme.

