Un meteorit rar care s-a prăbușit în Germania are 4,5 miliarde de ani. Asteroidul emană un miros neplăcut FOTO

Meteoritul care s-a prăbuşit lângă Berlin în ianuarie 2024 are o vechime de aproximativ 4,5 miliarde de ani şi aparţine clasei rare a aubriţilor, au anunţat oamenii de ştiinţă într-un articol publicat în această săptămână în revista Meteoritics & Planetary Science, informează DPA.

Micul asteroid 2024 BX1 a început să ardă la intrarea în atmosfera terestră pe 21 ianuarie în apropiere de Berlin, într-un spectacol celest impresionant. Fragmente din el au căzut pe sol în regiunea Havelland din landul Brandenburg, care înconjoară capitala germană, iar multe dintre ele au fost adunate apoi de oameni de ştiinţă şi colecţionari.

Aproximativ 202 fragmente cântărind în total 1,8 kilograme au fost găsite pe câmpuri din apropierea satelor Ribbeck, Berge şi Lietzow din landul Brandenburg, împrăştiate pe o suprafaţă cu dimensiunile de 1,5 kilometri pe 10 kilometri.

08/03/2024August 3, 2024

