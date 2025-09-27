„Metoda coletul” s-a reinventat: Românii au ajuns să fie păcăliți cu comenzi false cu plata ramburs. Cum se pot proteja cumpărătorii de escroci

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 17:51
350 citiri
„Metoda coletul” s-a reinventat: Românii au ajuns să fie păcăliți cu comenzi false cu plata ramburs. Cum se pot proteja cumpărătorii de escroci
Colet adus de curier Foto: Pixabay

O nouă escrocherie a luat amploare în România. Infractorii trimit colete false cu plata ramburs.

Pachetele conțin obiecte ieftine.

Escrocii trimit aleatoriu colete cu ramburs, cu valori între 70 și 240 de lei. Odată ajuns pachetul la adresa victimei, aceasta poate crede că cineva din familie a făcut comanda, așa că o plătește. Dar când deschide să vadă despre ce este vorba, surpriză: șurubelnițe, ciocane sau jocuri trimise din China. Toate valorează câțiva lei, transmite Digi24.

Reprezentanții firmelor de curierat spun că infractorii nu le-au spart bazele de date și că cel mai probabil au obținut datele personale de pe alte site-uri.

„Obligația companiei de curierat este să preia un colet de la expeditor, să-l livreze le destinatar și să ramburseze banii în contul expeditorului așa cum este orice procedură. Din păcate noi nu știm ce se află în colet și nici dacă un anumit client a comandat un anumit colet de la o anumită companie”, a declarat Adriana Manu, reprezentant al unei firme de curierat.

Avertisment al polițiștilor din Vrancea: Tentativă de înșelăciune cu colete cu plata ramburs

Poliția a transmis încă din vară avertismente privind acest fenomen.

Polițiștii din Vrancea au fost sesizați cu privire la o nouă metodă de înșelăciune, care presupune livrarea unor colete cu plata ramburs. Victimelor nu li se cer sume mari de bani, pentru a nu sta pe gânduri și plăti, chiar dacă nu-și amintesc exact dacă au făcut vreo comandă și fără a verifica cu alți membri ai familiei. Primesc în schimb obiecte inutile și ieftine.

”Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea trag un semnal de alarmă cu privire la un mod de operare folosit recent de persoane rău intenționate, care vizează cetățeni din întreg județul. Mai mulți vrânceni au fost la un pas de a deveni victime ale unei înșelăciuni printr-o metodă simplă, dar eficientă: livrarea de colete cu plată ramburs”, a transmis, vara aceasta, IOJ Vrancea.

Polițiștii explică și cum funcționează metoda: destinatarul este contactat de curier și informat că are un colet de primit. Deși nu își amintește să fi comandat ceva, acceptă livrarea, presupunând că poate a uitat sau că este vorba de o comandă făcută de altcineva din familie.

”Coletul, care vine cu plata ramburs, conține obiecte fără valoare: produse ieftine, inutile sau fără nicio legătură cu vreo comandă reală. Sumele cerute nu sunt mari, tocmai pentru ca victima să nu stea prea mult pe gânduri și să accepte livrarea fără verificări suplimentare”, a mai transmis sursa citată.

Polițiștii recomandă cetățenilor să fie vigilenți.

”Nu acceptați colete pentru care nu aveți o comandă clară sau care vin de la expeditori necunoscuți. Verificați fiecare detaliu, inclusiv numele firmei, numărul de comandă sau sursa coletului, înainte de a plăti”, a mai transmis IPJ Vrancea.

Pentru orice suspiciune de înșelăciune, apelați imediat 112 sau adresați-vă celei mai apropiate unități de poliție.

#metoda coletul, #plata ramburs, #colete , #stiri sociale
