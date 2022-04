Un copil de nouă ani a rămas cu un dop de sticlă blocat în gât. Fără să stea pe gânduri, profesoara a intervenit ca la carte.

ABC News a relatat povestea unui copil de nouă ani din New Jersey, Robert. Acesta n-a putut să deschisă o sticlă de apă, a încercat să își folosească dinții, dopul a sărit și i-a rămas în gât.

Robert a fugit către profesoară, doamna Jenkings, arătându-i cu degetul spre gât. Profesoara a acționat așa cum trebuie, a folosit metoda Heimlich și a salvat copilul.

În SUA, 5000 de oameni mor anual înecați cu diverse obiecte care se opresc în gât, mai amintește ABC News.

TO THE RESCUE: A New Jersey teacher jumped into action to help save a third-grade student who had a bottle cap stuck in his throat. https://t.co/hGoOdo4QsI pic.twitter.com/JuUKljspLw