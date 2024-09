”Am plătit prea mult, ani de zile”: Oamenii cumpătați dezvăluie cele mai eficiente metode de economisire a banilor

Economisirea banilor este esențială pentru a menține stabilitatea financiară și a face față situațiilor neprevăzute. Adoptarea unor obiceiuri precum stabilirea unui buget, evitarea cheltuielilor impulsive și cumpărarea doar a lucrurilor necesare pot avea un impact semnificativ.

Pe termen lung, economisirea regulată, chiar și a unor sume mici, poate duce la acumularea unui fond de siguranță și poate oferi oportunități pentru investiții sau achiziții mai mari, fără să se apeleze la împrumuturi.

Subiectul este de interes și în mediul online. Yahoo.com a publicat cele mai importante comentarii dintr-o discuție de pe Reddit în care oamenii au împărtășit cele mai simple obiceiuri de economisire a banilor.

"Scriu tot ce vreau să cumpăr"

"Scriu fiecare cheltuială într-un caiet. Am încercat aplicații de bugetare de ani de zile și nu am rămas niciodată fidelă lor. Având un notebook real în care scriu fizic toate cheltuielile mele. M-a făcut mult mai econom în fiecare aspect al vieții mele. Ceva legat de a le scrie și a le vedea m-a făcut să vreau să nu mai cheltuiesc!"

"Puneți lucruri în coșul Amazon, dar nu cumpărați imediat. Reveniți câteva zile mai târziu și realizați că nu am nevoie de asta, eliminați. Repet."

"Eu simplific și mai mult lucrurile și scriu tot ce vreau să cumpăr pe aplicația Notes de pe telefon. Cumva, reduce presiunea și, de cele mai multe ori, voi uita, cu excepția cazului în care este ceva de care chiar am nevoie."

Metoda plicului pentru cumpărături

"Am început să fac cumpărături la magazinul alimentar cu reduceri. Al nostru are o mulțime de lucruri care se apropie sau au trecut de termenul de valabilitate. Nu am avut nicio problemă și economisim literalmente sute pe lună la cumpărături."

"În sfârșit mi-am luat un card de bibliotecă și m-am conectat la Kindle-ul meu prin Libby. Nu am cumpărat nicio carte, nici fizică, nici electronică, tot anul."

"Folosesc metoda plicului pentru cumpărături și pentru banii mei de distracție. Mă face să fiu atent la câți bani cheltuiesc și pe ce îi cheltuiesc atunci când trebuie să număr banii."

"Într-o dimineață, cu ceva timp liber la dispoziție, am verificat e-mailurile și m-am dezabonat de la toate listele la care eram înscris. Toate. Nu numai că mi-am curățat inbox-ul, dar nici nu mai sunt atras de zilele de reduceri, coduri de cupoane și alte oferte. A contribuit enorm la reducerea cumpărăturilor impulsive!"

"Mi-am transferat economiile din contul pe care îl am dintotdeauna într-un cont de economii cu randament ridicat. Nu este un cont din care mă pot retrage cu ușurință, așa că banii stau în siguranță. Am trecut de la a obține un singur cent din banii mei în fiecare lună la 30 de dolari sau cam așa ceva."

"Am început să trec prin toate sertarele, dulapurile, dulapurile etc., făcând curățenie. Nu numai că am descoperit lucruri pe care le uitasem și am organizat lucrurile în așa fel încât să știu cât de mult din fiecare lucru am, dar mi-a arătat unde făceam achiziții impulsive pe care le regretam. Asta m-a ajutat să nu mai repet aceleași greșeli. De exemplu, am terminat cu fardurile de ochi, nu am "înțeles" niciodată cum să le folosesc, sfârșesc prin a arăta groaznic și le-am aruncat pe toate; nu a fost o chestiune de a găsi "paleta potrivită", pur și simplu nu este pentru mine!"

"Mănânc mult mai sănătos și economisesc bani"

"Schimbarea asigurărilor auto și de locuință. Asigurarea noastră auto a scăzut cu două treimi, iar cea de locuință cu jumătate. Nici nu vreau să mă gândesc la banii pe care i-am plătit în plus de-a lungul anilor."

"Mi-am eliminat informațiile salvate despre cardul de credit de la fiecare magazin online. Dorința mea pentru un articol scade semnificativ dacă trebuie să mă ridic de pe canapea pentru a-mi lua portofelul."

"Pregătesc cinci mic dejunuri cu fulgi de ovăz, cinci mese cu paste de pui și sos și cinci mese cu pui, orez și fasole neagră. Acest lucru îmi economisește atât de mulți bani și timp! Amestec fructe în cupe pentru micul dejun și prânz. De obicei, aleg ananasul sau mandarinele. Mănânc mult mai sănătos și economisesc bani."

Mai puține drumuri la magazinul alimentar

"Mai puține drumuri la magazinul alimentar! După ce obișnuiam să mă duc de trei sau patru ori pe săptămână pentru a cumpăra mărunțișuri uitate în principala mea călătorie de weekend, am început să merg la magazinul alimentar doar o dată pe săptămână. Acest lucru limitează oportunitățile de achiziții impulsive nesănătoase, mă presează să folosesc și să consum alimentele proaspete și articolele din cămară pe care le am deja la îndemână, în loc să le las să se irosească și, uneori, economisesc combustibil pentru călătoriile scurte și ineficiente cu mașina la magazinul alimentar din cartier (dacă sunt disperat, mă oblig să merg cu bicicleta)."

"Deseori mă întâlneam cu prietenii la restaurante, pur și simplu implicit, și asta devenea foarte scump, chiar și atunci când nu erau atât de speciale. Am început să propun ideea de a ne întâlni doar pentru desert (în loc de o băutură și o masă), de a merge la o plimbare sau de a ne întâlni într-un parc pentru a sta de vorbă. Ideea era să fim doar împreună, așa că nimeni nu prea a acordat atenție schimbării, iar ei au fost de fapt puțin bucuroși că nu trebuie să planifice singuri ieșirile. Bugetul meu este fericit în legătură cu asta!"

"M-am întors la a-mi face singură manichiura. Am o asemenea colecție de lacuri de folosit!"

"Să încep să-mi gătesc mai mult propriile mese și să nu mai mănânc în restaurante. De fiecare dată când gătești o masă, o faci mai bună. Am ajuns în punctul în care mâncarea servită în restaurante nu este suficient de bună pentru mine."

"Dacă am nevoie de o unealtă electrică mare pentru ceva, o cumpăr de pe Facebook Marketplace, o folosesc și apoi o revând pe Facebook Marketplace. De obicei, este la același preț, dar uneori obțin mai mult. De exemplu, copiii mei doreau un coș de baschet îngropat. Am cumpărat un burghiu pentru 100 de dolari, l-am folosit și l-am vândut pentru 160 de dolari. Am cumpărat o betonieră pentru 150 de dolari, am folosit-o și am vândut-o pentru 175 de dolari. Pentru un alt proiect, am cumpărat un ferăstrău de masă cu 100 de dolari, l-am folosit și l-am vândut cu 100 de dolari”.

