Warren Buffett a fost întrebat cum să devii bogat: a explicat exact cum ar transforma 10.000 de dolari în 30 de miliarde dacă ar trebui să o ia de la capăt

Majoritatea oamenilor pun întrebări banale la întâlnirile acționarilor. Un bărbat din New York nu a făcut asta. S-a ridicat în picioare la Întâlnirea Anuală a Acționarilor Berkshire Hathaway și l-a întrebat pe Warren Buffett ceea ce toți își doreau să știe cu adevărat.

„Întrebarea mea este: dacă ați începe din nou astăzi, pe la 30 de ani, ce ați face diferit sau la fel în mediul de astăzi pentru a vă repeta succesul? Pe scurt, domnule Buffett, cum aș putea să fac 30 de miliarde de dolari?”

Mulțimea a râs. Dar întrebarea a lovit direct în țintă. La acea vreme, Buffett valora aproximativ această sumă. Avansând până în 2025, el deține peste 145 de miliarde de dolari, ceea ce face întrebarea și mai justificată.

Buffett nu a pierdut timpul. „Începe devreme”, a răspuns el. Aceasta a fost prima regulă. A atribuit succesul începutului timpuriu și parcursului lung — nu doar abilităților, ci și timpului — pentru construirea a ceea ce a numit un bulgăre de zăpadă.

„Partenerul meu de afaceri de mult timp, Charlie [Munger], spunea mereu că lucrul mare este că am început să construim acest bulgăre de zăpadă mic pe un deal foarte lung. Așa că am început de la o vârstă fragedă să rostogolim bulgărele. Și, desigur, bulgărele — natura dobânzii compuse este că se comportă ca un bulgăre de zăpadă lipicios. Și trucul este să ai un deal foarte lung, ceea ce înseamnă fie să începi de foarte tânăr, fie să trăiești foarte mult — să fii foarte bătrân.”

Dacă ar începe din nou astăzi, cu doar 10.000 de dolari, nu și-ar schimba metoda:

„Aș urma aceeași strategie dacă aș porni acum în lumea afacerilor și investițiilor. Adică, dacă aș ieși astăzi de la școală și aș avea 10.000 de dolari de investit, aș începe să analizez companii. Probabil m-aș concentra pe companii mai mici, pentru că ar lucra cu sume mai mici și există mai multe șanse să fie trecut ceva cu vederea în acest domeniu.”

Așa a descoperit Geico, în 1951. Și când a încercat să prezinte ideea marilor firme de investiții, i s-a spus că nu știe despre ce vorbește. Acea lecție a rămas cu el:

„Nu te poți aștepta ca altcineva să facă asta pentru tine. Adică, oamenii nu-ți vor spune despre mici investiții minunate. Nu așa funcționează afacerile de investiții.”

„Trebuie să-ți urmezi propriul instinct — să înveți ce știi și ce nu știi. În domeniul a ceea ce știi, trebuie să acționezi energic și să profiți de oportunități când le găsești. Și nu trebuie să cauți pe cineva care să fie de acord cu tine. Nu trebuie să cauți pe cineva care să înțeleagă despre ce vorbești. Trebuie să gândești singur. Și dacă faci asta, vei găsi oportunități.”

Apoi i-a dat cuvântul lui Munger, partenerul de afaceri de mult timp al lui Buffett și vicepreședinte la Berkshire Hathaway, care nu a încercat să vândă un vis ireal:

„Partea dificilă pentru majoritatea oamenilor sunt primii 100.000 de dolari. Dacă începi de la zero, adunarea a 100.000 este o luptă lungă pentru majoritatea oamenilor.”

Dar cei care reușesc, spune Munger, au, de obicei, trei calități:

„Aș spune că oamenii care ajung acolo relativ repede sunt ajutați dacă sunt pasionați de a fi raționali, foarte dornici și oportuniști și cheltuiesc constant mai puțin decât câștigă. Cred că aceste trei lucruri sunt foarte utile.”

Buffett a încheiat momentul cu un mesaj care încă contează:

„Acest sfat va fi valabil și peste o sută de ani, în investiții. Despre asta este vorba.”

Indiferent dacă încerci să ajungi la 100.000 de dolari sau la miliarde, strategia nu se schimbă: afaceri bune. Prețuri inteligente. Judecata ta proprie. Nimeni nu ți le va oferi pe tavă. Dar dacă îți rostogolești suficient de mult bulgărele de zăpadă, matematica se ocupă de restul, scrie finance.yahoo.com.

