Tehnica șocant de simplă pe care o folosesc celebritățile pentru a slăbi fără Ozempic. Nu implică antrenamente extenuante sau diete stricte

Nu este un secret faptul că Ozempic a devenit un medicament foarte popular și eficient pentru pierderea în greutate la Hollywood în ultimul an.

Dar nu fiecare celebritate a apelat la medicamente pentru a-și transforma corpul, mulți menționând simplul obicei de a merge pe jos drept secretul din spatele slăbirii recente.

În această săptămână, Kelly Clarkson a respins zvonurile că pierderea ei recentă în greutate se datorează Ozempic, declarând revistei People că și-a modelat silueta mergând mai mult și ajustându-și dieta.

Cântăreața de 41 de ani, care a făcut senzație cu piesa "Since U Been Gone", a dezvăluit că a decis să meargă pe jos peste tot, lucru care a ajutat-o să facă mișcare suficientă.

Înainte de a locui în Manhattan, locuia în Los Angeles, unde conducea mașina peste tot, limitându-și pașii zilnici.

Starul de la The Voice a dezvăluit, de asemenea, că a urmat sfatul medicului său reducând consumul de carbohidrați și adoptând o dietă bogată în proteine.

Mersul pe jos este, de asemenea, o metodă populară de slăbire printre celebritățile australiene, scrie dailymail.com.

Personalitatea radio Chrissie Swan a pierdut anterior, potrivit rapoartelor, 90 de kilograme în trei ani și a menționat plimbările sale zilnice de 10 km ca unul dintre secretele succesului său.

Într-un interviu acordat podcastului The Imperfects în martie, femeia în vârstă de 50 de ani a spus că mersul pe jos i-a schimbat viața în bine.

"La 45 de ani am zis, «cred că sunt pe la jumătatea vieții mele»", a declarat ea.

"Sunt mulțumită cu felul în care merg lucrurile? Sunt mulțumită de cine sunt în relație cu ceilalți, sunt mulțumită de cine sunt pentru mine? Ce vreau să schimb?"

"Și apoi am început să merg pe jos, și mă emoționez când mă gândesc la asta pentru că mersul pe jos mi-a schimbat complet viața."

Judecătorul de la The Masked Singer a atins, de asemenea, în mod succint subiectul pierderii în greutate într-un interviu pentru The Australian Women's Weekly în 2022, confirmând că lungile lockdownuri din Melbourne au fost catalizatorul pentru schimbările sale în ceea ce privește sănătatea și fitness-ul.

"Nu puteam merge la cină, nu puteam merge la casa unui prieten, ei nu puteau veni la noi, nu puteam ieși în afara a cinci kilometri", a spus ea.

"Singurul lucru pe care îl puteam face era să merg pe jos, și asta am și făcut."

Rebel Wilson, o altă australiană, a făcut, de asemenea, senzație cu pierderea uluitoare în greutate în ultimii ani, având o scădere de 35 de kilograme începând cu anul 2020.

Actrița în vârstă de 43 de ani a discutat anterior cu revista Shape și a spus că mersul regulat pe jos, nu antrenamentele extenuante, au contribuit la pierderea kilogramelor.

Ea a dezvăluit că 'mersul moderat' a fost de fapt un element cheie în pierderea în greutate și a contribuit la eliminarea 'grăsimii corporale inutile'.

'Nu am evaluat niciodată cu adevărat starea de bine din toate unghiurile', a spus ea despre transformarea sa.

'Dar m-am apropiat de vârsta de 40 de ani și mă gândeam să îmi congelez ovulele, iar experții mi-au spus că cu cât sunt mai sănătoasă, cu atât procesul poate decurge mai bine.'

Rebel a recunoscut că uneori devine emoțională când se gândește la motivul pentru care nu a acordat o importanță mai mare sănătății sale mai devreme.

"Pur și simplu nu era o prioritate și nu știam cum să o fac corect," a spus ea.

Fosta parteneră a unui sportiv profesionist, australiana Alex Pike, a atribuit, de asemenea, mersul pe jos ca unul dintre secretele din spatele fizicului său subțire.

Asistenta în cosmetică, în vârstă de 46 de ani, care a avut o relație anterioară cu fostul antrenor de la Collingwood, Nathan Buckley, a documentat în mod regulat plimbările sale zilnice de 10 km în timpul lockdown-urilor din Melbourne din cauza Covid-19 și chiar și-a încurajat fanii să facă același lucru.

Ea și-a menținut rutina de mers pe jos și în iunie 2021 le-a spus fanilor săi într-un Q&A pe Instagram că merge cel puțin 50 km pe săptămână pentru a-și păstra silueta.

"Merg între șapte și zece kilometri pe zi, minimum, și fac asta de peste doi ani", a explicat ea.