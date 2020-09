Epopeea metroului din Drumul Taberei e aproape de sfarsit. 17 ministri, opt directori la Metrorex si noua ani de constructie

Anca Boagiu in vizita la metroul din Drumul Taberei

Victor Ponta in vizita la lucrarile pentru metroul Drumul Taberei

Relu Fenechiu in vizita la metroul din Drumul Taberei

Ramona Manescu, in vizita la metroul din Drumul Taberei

Sorin Buse, in vizita la metroul Drumul Taberei

Lucian Sova in vizita la metroul Drumul Taberei

Razvan Cuc in vizita la metroul Drumul Taberei

Nereguli financiare: sase acte aditionale, sapte ani de intarziere

Fiecare din cele noua comisii va analiza stadiul lucrarilor si apoi se va vota data finala. Cel mai probabil, din 15 septembrie, daca nu chiar mai devreme, se va putea circula cu metroul pe Magistrala 5, potrivit informatiilor Digi24.Traseul are sapte kilometri lungime, zece statii si un depou, iar valoarea totala a investitiei este de 3,4 miliarde de lei.In decursul lucrarilor la aceasta linie, prin guvern au trecut 17 ministri ai Transporturilor, iar Metrorex a schimbat nu mai putin de opt directori generali. Licitatiile la tronsonul respectiv au inceput in 2008, iar lucrarile, in 2011, cu promisiunea ca vor fi incheiate in maximum trei ani.Toate termenele au fost insa incalcate indiferent de ce guvern s-a aflat la putere, devenind un studiu de caz ce poate fi prezentat ca exemplu de interese politice si/sau financiare, de mari lacune legislative si de o la fel de mare lipsa de interes fata de nevoile populatiei.In martie 2011, ministrul Transporturilor de atunci, Anca Boagiu, a semnat contractul de incepere a lucrarilor. Cateva luni mai tarziu, pe 4 noiembrie 2011, se incepeau lucrarile."Firmele care au castigat licitatia au la dispozitie cel mult 25 de luni sa execute tunelurile si structura si cel mult 18 luni pentru finisarea statiilor, astfel ca in 2015 vom da in folosinta tronsonul Drumul Taberei-Eroilor", a declarat directorul de atunci al Metrorex, Gheorghe Udriste Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct ( Romania ).Tronsonul Raul Doamnei-Eroilor urma sa aiba o lungime de 6,22 km care sa cuprinda noua statii de metrou , respectiv Raul Doamnei, Brancusi, Romancierilor, Drumul Taberei, Drumul Taberei 34, Favorit, Orizont, Academia Militara si Eroilor 2.Finantarea lucrarilor la Magistrala 5 urma sa fie facuta de la buget si din credite externe.In premiera pe tara, s-au folosit doua freze pentru sapat tunele - TBM ("Tunnel Boring Machine"), sau "cartite", cum li se mai spune in jargonul constructorilor. Cele doua freze au fost botezate "Sfanta Filofteia" si "Sfanta Varvara". Receptia frezelor s-a facut cu un sobor de preoti care au sfintit utilajele.Dupa sfintire, Victor Ponta , premier la acea vreme, a redus finantarea: de la peste 380 de milioane de lei, alocati pentru 2012, fondurile au fost reduse la mai bine de jumatate. Ulterior, pentru anul 2013, Guvernul Ponta 2 a alocat circa 95 de milioane de lei pentru proiect, fata de 500 de milioane estimate de Guvernul Ponta 1.Ministru liberal, Relu Fenechiu a fost in cateva vizite pe santierul de la metrou, cu un an inainte de condamnarea definitiva, de cinci ani cu executare, in "Dosarul Tranformatorul". El a anuntat ca Romania primise de la Comisia Europeana fonduri europene pentru M5."Putem finanta cu siguranta toate lucrarile care pot sa se execute pana la finalul anului 2015. Putem sa mergem pana la 600-700 de milioane de euro", a declarat ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu.In toamna anului 2013, erau puse in functiune cartitele "Varvara" si "Filofteia", la peste un an de la sosirea pe santier. Un an si doua luni mai tarziu, cele doua fire de tunel de la Academia Militara si Raul Doamnei erau finalizate.Ramona Manescu, ministrul Transporturilor, a declarat ca metroul din Drumul Taberei va fi gata in 2016, cu doi ani intarziere.In 2014, directorul Metrorex de la acea vreme declara: "La inceputul lui 2017 trebuie sa punem in functiune Magistrala 5 de metrou cu calatori In aprilie 2015, licitatia pentru trenurile destinate M5 e blocata, dupa ce DNA incepe o ancheta. Ministrul Transporturilor de atunci, Iulian Matache , a declarat urmatoarele:"Daca nu avem trenuri, nu stiu cand putem circula pe Magistrala 5 spre Drumul Taberei", a declarat Iulian Matache, ministrul Transporturilor.Spre sfarsitul lunii mai 2015, in zona Academiei Militare, asfaltul a inceput sa se umfle si apoi sa crape. Printre crapaturi a inceput sa tasneasca apa si nisip. Pe 13 decembrie, pamantul s-a surpat, iar locatarii din zona au fost evacuati.Ministrul Transporturilor, Dan Marian Costescu , a declarat atunci: "Accidente tehnice au fost si in Barcelona si Londra".Pe data de 26 aprilie, Sorin Buse , ministrul Transporturilor, anunta pe Facebook "Lucrarile pe M5 Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (Opera), inclusiv Valea Ialomitei sunt executate in proportie de 80%. Ministerul Transporturilor precizeaza ca pe acest tronson se va putea calatori in primul semestru din 2017."Pe 29 septembrie 2016, directorul tehnic de la Metrorex a precizat ca "metroul va circula de la jumatatea anului viitor".Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou.Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme cu acest contract si fara sa spuna nimic la sfarsitul controlului, care s-a incheiat miercuri."OLAF este auditul Comisiei Europene si poate veni in control pe orice proiect pe fonduri europene. Avand in vedere ca acest proiect (al Magistralei 5 de metrou - n.r.) este spre finalizare si suma extrasa este foarte mare, OLAF poate veni oricand in control. Cei de la OLAF au fost timp de trei zile la metrou, au verificat documente pe M5, dar nu au spus 'Am venit sa facem verificari pe speta asta' si 'Asta este verdictul nostru' cand au terminat controlul. Ei au dreptul sa controleze oricand si nu au spus 'Am venit sa controlam asta si asta'. Au cerut doar documentele de la M5", au explicat sursele Agerpres.Proiectul Magistralei 5 este finantat din fonduri nerambursabile in cadrul programului Operational Sectorial - Transport 2007-2013 si Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020.Lucian Sova a anuntat in august 2018, la un post de televiziune ca: "La mijlocul lunii martie (2019) va urca primul pasager in metroul din cartierul Drumul Taberei."In august 2019, la un post de televiziune, ministrul Transporturilor de atunci, Razvan Cuc, a anuntat ca la sfarsitul anului 2019 metroul va fi functional."Mi-am asumat si eu si directorul (Metrorex n.r.) ca il vom da in trafic la sfarsitul anului (2019). Este un proiect care si asa este intarziat foarte mult, dar 97% din punct de vedere al stadiului fizic este finalizat. (...) Proiectul va fi finalizat, vorbesc de Magistrala 5 Drumul Taberei, la sfarsitul acestui an, decembrie 2019", a spus Razvan Cuc.Daca se metroul se deschidea atunci, respectand termenul, acesta nu era in totalitate finalizat. Metrorex a anuntat ca statii ca Academie si Parc Drumul Taberei nu vor fi functionale. Lucian Bode a promis, in aprilie 2020, ca la data de 30 iunie, metroul din Drumul Taberei va fi functional."M-am asigurat, impreuna cu premierul Ludovic Orban , in vizita de pe santier, ca apelul meu lansat catre antreprenori a fost inteles si lucrarile avanseaza conform graficului. Termenul de 30 iunie ramane un termen asumat de catre antreprenor pentru punerea in circulatie cu calatori a acestei magistrale de metrou! Este o investitie mult asteptata de catre bucuresteni, care trebuie finalizata conform angajamentelor. Investitiile continua pentru ca doar asa putem reporni motoarele economiei, incetinite de criza provocata de pandemia Covid-19."Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si-a cerut scuze public in fata bucurestenilor pentru intarzierile aparute in procesului de constructie a metroului din Drumul Taberei.In ultimul anunt privind inaugurarea Magistralei M5 de metrou, autoritatile au promis ca bucurestenii vor avea parte de metrou in Drumul Taberei din 30 iunie 2020.Insa, si de aceasta data, termenul nu va fi respectat, drept pentru care ministrul Bode si-a cerut scuze."Vreau sa imi cer scuze public, in numele celor 17 ministri si 8 directori generali, care au condus Ministerul Transporturilor si Metrorex din 2011 pana in prezent. Scuzele le adresez, evident, locuitorilor din Drumul Taberei si bineinteles bucurestenilor, in general", a declarat Lucian Bode.La randul sau, premierul Ludovic Orban a evitat sa mai inainteze o data de lansare, spunand doar ca, in opinia sa, cele doua probleme tehnice care mai exista acum ar putea fi rezolvate in aproximativ doua luni, cel mult."Cine se frige cu ciorba sufla si-n iaurt. Cand va fi din punct de vedere tehnic posibil de pus in circulatie va fi pus in circulatie. Acest termen va fi cel mai rapid termen posibil. (...) Sunt 2 probleme tehnice, care pot fi realizate. Din pacate nu se poate aplica o tehnologie mecanica de sapare pentru gura de ventilare, ci este vorba de o sapare manuala, care se datoreaza unei specificitati a terenului si unor sisteme care trebuie puse la punct. Dupa parerea mea, tehnic, se poate realiza in decurs de o luna jumate, maxim doua", a spus seful Guvernului.Metroul ar putea circula pe magistrala din Drumul Taberei in septembrie, a spus ministrul Transporturilor, Lucian Bode, intr-un interviu la Radio Romania Actualitati, la data de 20 august.El a precizat ca Metrorex a reusit sa rezolve problema infiltratiilor de pe Magistrala 5 si ca, dupa o serie de teste, vor avea loc mai multe proceduri de receptie."Saptamana aceasta, luni, au inceput testele instalatiilor electro-energetice si acestea sunt in regula, se fac si testele dinamice cu 8 trenuri, pentru teste dinamice si inmagazinarea tonajului de rodaj. De luni, 24 august, Comisia de Receptie incepe receptia pe specialitati, pe componente si in paralel se realizeaza si receptia la terminarea lucrarilor, respectiv la punerea in functiune a instalatiilor. Speram ca toate aceste proceduri sa se realizeze intr-un timp cat mai scurt astfel incat in septembrie sa putem sa vedem trenurile de metrou circuland pe M5", a spus ministrul.Contractul de proiectare si executie a metroului a avut sase acte aditionale. Adica, a fost schimbat de sase ori, iar pretul a urcat de la 919 milioane de lei la 1,04 miliarde de lei, o crestere cu 14%.Corpul de control al prim-ministrului a sesizat ca s-au facut deconturi in avans in afara legii. Este vorba despre o suma platita in avans de 63 de milioane de lei, care a fost acordata desi avansul acordat anterior nu fusese recuperat din sumele datorate.Au existat, insa, si o serie de litigii in instanta in perioada in care s-a construit Magistrala 5 de metrou. De-a lungul timpului, pe rolul instantelor judecatoresti, executantul a formulat pretentii, reprezentand contravaloarea unor lucrari suplimentare, penalitati de intarziere sau daune interese, iar instantele au obligat compania la plata sumelor suplimentare si a celor reprezentand daune interese catre executant, in cuantum de 188,34 milioane de lei, precum si la plata sumelor in valoare de 29,02 milioane de lei, reprezentand debite restante, si de 1,08 milioane de lei penalitati de intarziere.Raportul Corpului de control arata ca "in oferta declarata castigatoare nu au fost detaliate elementele componente ale valorii cheltuielilor de monitorizare a modului de comportare a lucrarilor executate si a preintampinarii unor posibile efecte negative asupra constructiilor existente, precum si cele ale valorii cheltuielilor cu lucrarile aferente organizarii de santier, cu toate ca autoritatea contractanta a solicitat in mod expres aceste informatii".Astfel, s-a ajuns ca aproximativ patru milioane de lei sa fie decontati pentru "organizarea de santier", fara, insa, sa existe referinte cantitative si calitative, adica fara documente justificative. De asemenea, pentru anumite lucrari nu s-au depus unele formulare pentru lucrarile efectuate.