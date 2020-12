Fostul secretar de stat Valentin Preda, trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. Ar fi pretins 750.000 de euro la un contract pentru extinderea metroului

Acuzatiile aduse de procurorii DNA

Cine este Valentin Preda

Alaturi de aceasta a mai fost trimis in judecata si un reprezentant al firmei de constructii iar un consilier al ministrului Transporturilor a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpatiPREDA RADUCU VALENTIN (aflat in stare de detinere intr-o alta cauza), la data faptelor secretar de stat in Ministerul Transporturilor, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta,Persoana fizica, reprezentant al unor societati comerciale, pentru complicitate la savarsirea a doua infractiuni de trafic de influenta si a infractiunii de spalare de bani", se arata in comunicatul DNA."In aceeasi cauza, la data de 27 noiembrie 2020, procurorii anticoruptie au incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu inculpatul BOHALTEANU TUDOR GABRIEL, la data faptelor consilier al ministrului Transporturilor, pentru savarsirea infractiunilor de:- doua infractiuni de trafic de influenta- spalare a banilor.In prezenta avocatului sau, inculpatul Bohalteanu Tudor Gabriel a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv: 3 ani inchisoare cu executare in detentie si interzicerea exercitarii unor drepturi pe perioada executarii pedepsei si pe o perioada de doi ani dupa executarea pedepsei.La stabilirea cuantumului pedepsei s-a avut in vedere faptul ca inculpatul a fost condamnat definitiv la data de 8.04.2019 de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru fapte concurente", se arata in comunicatul DNA.DNA sustine ca Valentin Preda ar fi cerut mita 750.000 de euro pentru ca proiectul extinderii Magistralei de metrou sa ramana o prioritate pentru guvern."In perioada imediat urmatoare schimbarii guvernului, pe fondul unor informatii privind faptul ca noul guvern nu ar mai fi interesat de investitia in extinderea retelei de metrou din Bucuresti, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, inculpatul Preda Raducu Valentin i-ar fi pretins reprezentantului companiei care executa lucrarile suma de 750.000 euro.Suma ar fi fost pretinsa indirect, prin intermediul inculpatului Bohalteanu Tudor Gabriel, la data de 20 iunie 2012, iar in schimbul banilor, inculpatul Preda Raducu Valentin i-ar fi promis reprezentantului companiei ca isi va folosi influenta pe care o avea asupra decidentilor din Ministerul Transporturilor (influenta rezultata din calitatea sa de secretar de stat in Ministerul Transporturilor si calitatea de consilier al ministrului Transporturilor detinuta de Bohalteanu Tudor Gabriel), astfel incat investitia la lucrarile la Magistrala 4 de metrou sa fie mentinuta pe lista de prioritati a guvernului si sa nu existe probleme cu finantarea lucrarilor.Ca urmare, in perioada 3 iulie - 18 septembrie 2012, inculpatul Bohalteanu Tudor Gabriel ar fi primit suma de 4.152.541 lei in contul unei societati din domeniul constructiilor civile ce apartine unei persoane de incredere, al doilea inculpat trimis in judecata in prezenta cauza.Pentru a intra in posesia sumelor de bani incasate de societatea respectiva, inculpatii Bohalteanu Tudor Gabriel si reprezentantul societatii- celalalt inculpat, s-ar fi folosit de contracte in baza carora s-au facturat servicii de consultanta fictive.Din suma totala, 3.020.500 lei ar fost transferati pentru inculpatul Bohalteanu Tudor Gabriel, iar diferenta de 1.132.041 lei a reprezentat beneficiul pentru celalalt inculpat, reprezentant al firmei in care s-ar fi platit comisionul consolidat al statului.Intr-un context asemanator marcat de schimbarea echipei guvernamentale, inclusiv la ministerul Transporturilor, inculpatului Bohalteanu Tudor Gabriel, in calitate de consilier al ministrului, i-ar fi pretins, in mod direct, unui om de afaceri, in perioada 7 mai - 16 mai 2012, sume de bani reprezentand 10 % din valoarea contractelor pe care firmele omului de afaceri le aveau incheiate cu Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti SA. In schimb, ar fi promis ca, datorita influentei pe care o are asupra decidentilor din Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti SA, va determina plata la termen a facturilor emise de firmele respective si va stopa incercarea de reziliere a acestor contracte de catre conducerea companiei.In perioada 26 octombrie - 9 noiembrie 2012, inculpatul Bohalteanu Tudor Gabriel, in considerarea exercitarii influentei sale in scopurile descrise anterior, i-ar fi pretins aceluiasi om de afaceri, prin intermediar, suplimentarea sumelor de bani.Ca urmare a pretinderilor, in perioada 27 iunie - 13 decembrie 2012, ar fi primit indirect, in contul a trei societati suma de 2.154.821 lei, primire justificata prin contracte fictive", se arata in comunicatul DNA.Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost condamnat in luna aprilie a anului trecut de Inalta Curte la 4 ani inchisoare cu executare, intr-un dosar de coruptie si divulgarea unor secrete care pericliteaza securitatea nationala, in timp ce Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara in cadrul DNA, a primit 8 ani inchisoare cu executare.Procurorii l-au acuzat pe Preda ca ar fi primit de la politistul Manolachi fotografii cu probe din dosarul Tel Drum sustrase din DNA si s-ar dus cu ele la Ministerul Dezvoltarii, unde Liviu Dragnea era ministru. Procurorii au documentat si probat cazul pana la usa ministerului. De acolo mai departe, exista doar suspiciunea ca fotografiile ar fi ajuns la Liviu Dragnea.In iunie 2014, Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, trafic de influenta si complicitate la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara in DNA, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru ca l-a prevenit pe fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor Valentin Preda, cercetat pentru trafic de influenta, privind organizarea unui flagrant de catre directie. Fostul secretar de stat in Ministerul Transporturilor a fost trimis in judecata de DNA pentru ca ar fi cerut mita 200.000 de euro pentru a ajuta la urgentarea incheierii unui contract privind extinderea sistemului informatic al rovinietei, intre CNANDR si o firma.